Loóna для Android

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Loóna - классное приложение, которое позволяет быстро эмоционально подготовиться на здоровый сон после долгого и напряженного дня. Каждый раз перед сном у вас будет разблокирован доступ к новому эпизоду интерактивного повествования с расслабляющим звуковым сопровождением, пройдя который можно мысленно и эмоционально разгрузиться, и тем самым создать идеальное настроение для сна.

Основные возможности Loóna:

  • Возможность избавиться от накопленных за день отрицательных эмоций.
  • Аудиоистории с эффектом присутствия.
  • Оригинальное музыкальное сопровождение, позволяющее расслабиться и быстрее уснуть.
  • Ежедневный доступ к новому эпизоду интерактивного повествования.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:162,6 Мб
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