Loóna для Android
Loóna - классное приложение, которое позволяет быстро эмоционально подготовиться на здоровый сон после долгого и напряженного дня. Каждый раз перед сном у вас будет разблокирован доступ к новому эпизоду интерактивного повествования с расслабляющим звуковым сопровождением, пройдя который можно мысленно и эмоционально разгрузиться, и тем самым создать идеальное настроение для сна.
Основные возможности Loóna:
- Возможность избавиться от накопленных за день отрицательных эмоций.
- Аудиоистории с эффектом присутствия.
- Оригинальное музыкальное сопровождение, позволяющее расслабиться и быстрее уснуть.
- Ежедневный доступ к новому эпизоду интерактивного повествования.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Loona Inc
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|162,6 Мб
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