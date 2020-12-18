Loóna - классное приложение, которое позволяет быстро эмоционально подготовиться на здоровый сон после долгого и напряженного дня. Каждый раз перед сном у вас будет разблокирован доступ к новому эпизоду интерактивного повествования с расслабляющим звуковым сопровождением, пройдя который можно мысленно и эмоционально разгрузиться, и тем самым создать идеальное настроение для сна.

Основные возможности Loóna: