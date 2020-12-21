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Подземелье для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,86 Мб
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Подземелье - увлекательная аркада с элементами RPG, в которой вас ждут пошаговые бои, захватывающие подземелья, а также могущественные артефакты. Вам предстоит выступить в роли древнего демона, которому необходимо сражаться с многочисленными врагами. Возьмите в руки мощное оружие и примите бой на выживание против армии монстров и сильных боссов.

Также вас ждут подземелья из связанных между собой комнат, которые нужно исследовать, собирать трофеи и улучшать своего героя.

Особенности игры Подземелье:

  • Классические подземелья, которые не надоест исследовать.
  • Стремительное развитие героя.
  • Мощные доспехи и редкое снаряжение — сделайте героя неуязвимым.
  • Бесплатные бонусы — станьте сильнее всех.
  • Интересный сюжет и много опасных монстров.
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