Подземелье для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CapPlay
|Категория:
|Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,86 Мб
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Подземелье - увлекательная аркада с элементами RPG, в которой вас ждут пошаговые бои, захватывающие подземелья, а также могущественные артефакты. Вам предстоит выступить в роли древнего демона, которому необходимо сражаться с многочисленными врагами. Возьмите в руки мощное оружие и примите бой на выживание против армии монстров и сильных боссов.
Также вас ждут подземелья из связанных между собой комнат, которые нужно исследовать, собирать трофеи и улучшать своего героя.
Особенности игры Подземелье:
- Классические подземелья, которые не надоест исследовать.
- Стремительное развитие героя.
- Мощные доспехи и редкое снаряжение — сделайте героя неуязвимым.
- Бесплатные бонусы — станьте сильнее всех.
- Интересный сюжет и много опасных монстров.
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