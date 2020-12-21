Подземелье - увлекательная аркада с элементами RPG, в которой вас ждут пошаговые бои, захватывающие подземелья, а также могущественные артефакты. Вам предстоит выступить в роли древнего демона, которому необходимо сражаться с многочисленными врагами. Возьмите в руки мощное оружие и примите бой на выживание против армии монстров и сильных боссов.

Также вас ждут подземелья из связанных между собой комнат, которые нужно исследовать, собирать трофеи и улучшать своего героя.

Особенности игры Подземелье: