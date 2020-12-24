WinDynamicDesktop - портированная из macOS Mojave функция динамического рабочего стола для Windows 10. Приложение позволяет автоматически заменять фоновое изображение рабочего стола, исходя из местоположения пользователя, текущего времени, времени восхода и заката солнца (например, если у вас за окном рассвет, обои тоже будут утренние).

Программа располагается в области уведомлений панели задач, откуда пользователь при желании может вручную обновить обои, изменить текущее изображение, принудительно активировать ночной режим или задать новое местоположение. Имеется возможность показа сторонних обоев, подключая их, путем редактирования конфигурационного файла.

Программа распространяется бесплатно и установить её можно как из Microsoft Store, так и с официального репозитория в Github.