WinDynamicDesktop для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:8,13 Мб
СКАЧАТЬ
WinDynamicDesktop скриншот № 1
WinDynamicDesktop скриншот № 2
WinDynamicDesktop скриншот № 3
WinDynamicDesktop скриншот № 4

WinDynamicDesktop - портированная из macOS Mojave функция динамического рабочего стола для Windows 10. Приложение позволяет автоматически заменять фоновое изображение рабочего стола, исходя из местоположения пользователя, текущего времени, времени восхода и заката солнца (например, если у вас за окном рассвет, обои тоже будут утренние).

Программа располагается в области уведомлений панели задач, откуда пользователь при желании может вручную обновить обои, изменить текущее изображение, принудительно активировать ночной режим или задать новое местоположение. Имеется возможность показа сторонних обоев, подключая их, путем редактирования конфигурационного файла.

Программа распространяется бесплатно и установить её можно как из Microsoft Store, так и с официального репозитория в Github.

ТОП-сегодня раздела "Десктоп менеджеры"
 

скачать CarrollCarroll 1.25

Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора...

скачать Winaero TweakerWinaero Tweaker 0.18.0

Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной...

скачать DisplayFusionDisplayFusion 9.7

DisplayFusion - приложение, которое призвано существенно упростить жизнь владельцев...

скачать FencesFences 3.09

Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок...

скачать Actual Multiple MonitorsActual Multiple Monitors 8.14.4

Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов...

скачать ObjectDockObjectDock 2.1.0.0

При помощи ObjectDock вы сможете полностью заменить стандартную панель задач Windows на панель в стилеMacOS...

Отзывы о программе WinDynamicDesktop

Admin

Отзывов о программе WinDynamicDesktop 4.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв