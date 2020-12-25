Eagle для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:30 дней
Версия:1.11.0 (build 43) | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:84,79 Мб
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Eagle скриншот № 1
Eagle скриншот № 2
Eagle скриншот № 3
Eagle скриншот № 4

Eagle - отличный инструмент для поиска и упорядочивания файлов изображений. Присутствует возможность легко сохранять дизайн макетов, иллюстрации, скриншоты и многое другое, добавлять теги к любому изображению или группе изображений, чтобы быстрее их найти, использовать цветные метки для сортировки и поиска ваших файлов и т.д.

Ключевые особенности Eagle:

  • Возможность сохранить дизайн макетов, иллюстраций, скриншотов и многие другие.
  • Поддержка до 78 графических форматов.
  • Добавление тегов к любому изображению или группе изображений, чтобы найти их быстрее.
  • Организация своих изображений в папках.
  • Организация и автоматическая фильтрация изображений по имени или тегам.
  • Использование цветных меток для сортировки и поиска ваших файлов.
  • Поиск тегов, заметок и названий.
  • Поиск изображений по цветам, форматам изображений и т.д.
  • Возможность легко просматривать ресурсы в каталогах.
  • Защита паролем.
  • Выявление дубликатов.
  • Пакетная обработка.
  • Управление шрифтами.
  • Синхронизация с Google Диска, Dropbox, One Drive или любого другого облачного хранилища.
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Отзывы о программе Eagle

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Отзывов о программе Eagle 1.11.0 (build 43) пока нет, можете добавить...

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