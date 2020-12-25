Eagle - отличный инструмент для поиска и упорядочивания файлов изображений. Присутствует возможность легко сохранять дизайн макетов, иллюстрации, скриншоты и многое другое, добавлять теги к любому изображению или группе изображений, чтобы быстрее их найти, использовать цветные метки для сортировки и поиска ваших файлов и т.д.

Ключевые особенности Eagle: