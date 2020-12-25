Eagle для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.11.0 (build 43) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ogdesign.inc
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|84,79 Мб
|СКАЧАТЬ
Eagle - отличный инструмент для поиска и упорядочивания файлов изображений. Присутствует возможность легко сохранять дизайн макетов, иллюстрации, скриншоты и многое другое, добавлять теги к любому изображению или группе изображений, чтобы быстрее их найти, использовать цветные метки для сортировки и поиска ваших файлов и т.д.
Ключевые особенности Eagle:
- Возможность сохранить дизайн макетов, иллюстраций, скриншотов и многие другие.
- Поддержка до 78 графических форматов.
- Добавление тегов к любому изображению или группе изображений, чтобы найти их быстрее.
- Организация своих изображений в папках.
- Организация и автоматическая фильтрация изображений по имени или тегам.
- Использование цветных меток для сортировки и поиска ваших файлов.
- Поиск тегов, заметок и названий.
- Поиск изображений по цветам, форматам изображений и т.д.
- Возможность легко просматривать ресурсы в каталогах.
- Защита паролем.
- Выявление дубликатов.
- Пакетная обработка.
- Управление шрифтами.
- Синхронизация с Google Диска, Dropbox, One Drive или любого другого облачного хранилища.
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