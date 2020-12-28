Nvidia Profile Inspector - портативный инструмент, предназначенный для модификации игровых профилей внутри базы данных драйверов Nvidia. Также можно добавить свои собственные профили для игр, отсутствующих в базе данных драйверов. Присутствует доступ к скрытым и недокументированным настройкам, которые не предоставляются панелью управления драйверами.

Программа Nvidia Profile Inspector предназначена для опытных пользователей, понимающих назначение различных параметров в настройке драйверов и видеокарт Nvidia. Перед началом использования приложения стоит помнить, что установка неверных параметров может привести к проблемам в работе операционной системы и выходу из строя оборудования.