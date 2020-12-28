Nvidia Profile Inspector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Orbmu2k
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|139 Кб
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Nvidia Profile Inspector - портативный инструмент, предназначенный для модификации игровых профилей внутри базы данных драйверов Nvidia. Также можно добавить свои собственные профили для игр, отсутствующих в базе данных драйверов. Присутствует доступ к скрытым и недокументированным настройкам, которые не предоставляются панелью управления драйверами.
Программа Nvidia Profile Inspector предназначена для опытных пользователей, понимающих назначение различных параметров в настройке драйверов и видеокарт Nvidia. Перед началом использования приложения стоит помнить, что установка неверных параметров может привести к проблемам в работе операционной системы и выходу из строя оборудования.
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Admin
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