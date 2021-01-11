Caffeine - небольшая утилита, которая препятствует переходу ПК в спящий режим, имитируя нажатие клавиш раз в 59 секунд (по умолчанию). Данный функционал будет полезен при проведении презентаций, а также копировании файлов больших объемов.

Присутствует возможность осуществлять настройку по длительности периода активности и бездействия в интервале от 1 до 24 часов. Программа не требует установки, работает в фоновом режиме из системного трея, и потребляем минимум системных ресурсов компьютера.

Двойной щелчок по значку опустошает кофейник, временно отключая утилиту. Повторный двойной щелчок наполняет кофейник и запускает программу.