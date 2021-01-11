Caffeine для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.90 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:302 Кб
СКАЧАТЬ
Caffeine скриншот № 1

Caffeine - небольшая утилита, которая препятствует переходу ПК в спящий режим, имитируя нажатие клавиш раз в 59 секунд (по умолчанию). Данный функционал будет полезен при проведении презентаций, а также копировании файлов больших объемов.

Присутствует возможность осуществлять настройку по длительности периода активности и бездействия в интервале от 1 до 24 часов. Программа не требует установки, работает в фоновом режиме из системного трея, и потребляем минимум системных ресурсов компьютера.

Двойной щелчок по значку опустошает кофейник, временно отключая утилиту. Повторный двойной щелчок наполняет кофейник и запускает программу.

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 1.6

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать CPU-ControlCPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...

скачать UltraUXThemePatcherUltraUXThemePatcher 4.0.0

UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.8

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать X-Mouse Button ControlX-Mouse Button Control 2.19.2

Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...

скачать KeyFinderKeyFinder 2.0.10.13

KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной...

Отзывы о программе Caffeine

Admin

Отзывов о программе Caffeine 1.90 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв