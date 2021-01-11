Caffeine для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.90 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tom Revell
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|302 Кб
|СКАЧАТЬ
Caffeine - небольшая утилита, которая препятствует переходу ПК в спящий режим, имитируя нажатие клавиш раз в 59 секунд (по умолчанию). Данный функционал будет полезен при проведении презентаций, а также копировании файлов больших объемов.
Присутствует возможность осуществлять настройку по длительности периода активности и бездействия в интервале от 1 до 24 часов. Программа не требует установки, работает в фоновом режиме из системного трея, и потребляем минимум системных ресурсов компьютера.
Двойной щелчок по значку опустошает кофейник, временно отключая утилиту. Повторный двойной щелчок наполняет кофейник и запускает программу.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...
UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...
KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной...
Отзывы о программе Caffeine
Admin
Отзывов о программе Caffeine 1.90 пока нет, можете добавить...