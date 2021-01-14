Судоку для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.4.g | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|genina.com
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,84 Мб
|СКАЧАТЬ
Судоку - классическая головоломка с четырьмя уровнями сложности, тремя режимами ввода, карандашными отметками (примечания) с опцией автоматического заполнения/стирания, неограниченным количеством отмен и повторов, интеллектуальными подсказками и интуитивно понятным интерфейсом.
Присутствует возможность сравнить свои результаты с результатами других игроков Судоку, для чего потребуется загрузить свои результаты на сервера игры, или принять участие в еженедельном конкурсе по игре в судоку.
Особенности приложения Судоку:
- 4 уровня сложности.
- 3 режима ввода: "Сначала цифра", "Сначала ячейка", всплывающее окно.
- Карандашные отметки (примечания) с опцией автоматического заполнения/стирания.
- Выбранные цифры и различные другие опции подсветки.
- Опция показа счета цифр.
- Автоматическое сохранение.
- Неограниченное количество отмен и повторов.
- Интеллектуальные подсказки, которые используют только логику.
- Два уровня автоматической обработки ошибок.
- Добавляйте результаты и отслеживайте прогресс онлайн.
- Лучшие результаты и история игры.
- Соревнования в режиме реального времени.
Doodle Alchemy – красивая и необычная головоломка, где вам предстоит создавать новые элементы....
Cut the Rope: Time Travel 1.14.0
Cut the Rope: Time Travel - каким-то образом сладкоежка Ам Ням раздобыл машину времени и отправился в...
Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от...
Brainium Судоку — самая популярная и интересная головоломка судоку для мобильных устройств...
Головоломка для мобильных Android-устройств, в которой игроку необходимо составлять слова из...
Загадка ДаВинчи – каждое изобретение гения ДаВинчи окутано тайной и мистикой. Игра...
Отзывы о программе Судоку
Admin
Отзывов о программе Судоку 11.0.4.g пока нет, можете добавить...