Судоку для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.4.g | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,84 Мб
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Судоку - классическая головоломка с четырьмя уровнями сложности, тремя режимами ввода, карандашными отметками (примечания) с опцией автоматического заполнения/стирания, неограниченным количеством отмен и повторов, интеллектуальными подсказками и интуитивно понятным интерфейсом.

Присутствует возможность сравнить свои результаты с результатами других игроков Судоку, для чего потребуется загрузить свои результаты на сервера игры, или принять участие в еженедельном конкурсе по игре в судоку.

Особенности приложения Судоку:

  • 4 уровня сложности.
  • 3 режима ввода: "Сначала цифра", "Сначала ячейка", всплывающее окно.
  • Карандашные отметки (примечания) с опцией автоматического заполнения/стирания.
  • Выбранные цифры и различные другие опции подсветки.
  • Опция показа счета цифр.
  • Автоматическое сохранение.
  • Неограниченное количество отмен и повторов.
  • Интеллектуальные подсказки, которые используют только логику.
  • Два уровня автоматической обработки ошибок.
  • Добавляйте результаты и отслеживайте прогресс онлайн.
  • Лучшие результаты и история игры.
  • Соревнования в режиме реального времени.
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