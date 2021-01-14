Судоку - классическая головоломка с четырьмя уровнями сложности, тремя режимами ввода, карандашными отметками (примечания) с опцией автоматического заполнения/стирания, неограниченным количеством отмен и повторов, интеллектуальными подсказками и интуитивно понятным интерфейсом.

Присутствует возможность сравнить свои результаты с результатами других игроков Судоку, для чего потребуется загрузить свои результаты на сервера игры, или принять участие в еженедельном конкурсе по игре в судоку.

Особенности приложения Судоку: