Миллионер 2021 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Submarine Apps
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|29,11 Мб
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Миллионер 2021 - интеллектуальная викторина по мотивам популярного телешоу "Кто хочет стать миллионером", с помощью которой можно проверить свой интеллект и логику на прочность. Вам предстоит ответить на ряд вопросов для того, чтобы заполучить заветный приз – 3 миллиона рублей. Возглавьте таблицу рекордов и пригласите друзей посоревноваться с вами!
Для того, чтобы выиграть 3 миллиона виртуальных рублей и стать миллионером, нужно правильно ответить на 15 вопросов, к каждому вопросу предлагается 4 варианта ответа. Также доступно 4 типа подсказок: убрать 2 неверных ответа, помощь аудитории, замена вопроса и помощь самого Эйнштейна.
Особенности игры Миллионер 2021:
- 15 интересных вопросов на пути к возможности стать миллионером.
- Большая база вопросов.
- Нарастающий уровень сложности вопросов.
- 4 типа подсказок: убрать 2 неверных ответа, помощь аудитории, замена вопроса и помощь Эйнштейна.
- Статистика ваших ответов на вопросы игры миллионер.
- Онлайн таблица рекордов.
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Отзывы о программе Миллионер 2021
Admin
Отзывов о программе Миллионер 2021 1.5.3.7 пока нет, можете добавить...