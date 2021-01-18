Миллионер 2021 - интеллектуальная викторина по мотивам популярного телешоу "Кто хочет стать миллионером", с помощью которой можно проверить свой интеллект и логику на прочность. Вам предстоит ответить на ряд вопросов для того, чтобы заполучить заветный приз – 3 миллиона рублей. Возглавьте таблицу рекордов и пригласите друзей посоревноваться с вами!

Для того, чтобы выиграть 3 миллиона виртуальных рублей и стать миллионером, нужно правильно ответить на 15 вопросов, к каждому вопросу предлагается 4 варианта ответа. Также доступно 4 типа подсказок: убрать 2 неверных ответа, помощь аудитории, замена вопроса и помощь самого Эйнштейна.

Особенности игры Миллионер 2021: