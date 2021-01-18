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Миллионер 2021 для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:29,11 Мб
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Миллионер 2021 скриншот № 2
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Миллионер 2021 - интеллектуальная викторина по мотивам популярного телешоу "Кто хочет стать миллионером", с помощью которой можно проверить свой интеллект и логику на прочность. Вам предстоит ответить на ряд вопросов для того, чтобы заполучить заветный приз – 3 миллиона рублей. Возглавьте таблицу рекордов и пригласите друзей посоревноваться с вами!

Для того, чтобы выиграть 3 миллиона виртуальных рублей и стать миллионером, нужно правильно ответить на 15 вопросов, к каждому вопросу предлагается 4 варианта ответа. Также доступно 4 типа подсказок: убрать 2 неверных ответа, помощь аудитории, замена вопроса и помощь самого Эйнштейна.

Особенности игры Миллионер 2021:

  • 15 интересных вопросов на пути к возможности стать миллионером.
  • Большая база вопросов.
  • Нарастающий уровень сложности вопросов.
  • 4 типа подсказок: убрать 2 неверных ответа, помощь аудитории, замена вопроса и помощь Эйнштейна.
  • Статистика ваших ответов на вопросы игры миллионер.
  • Онлайн таблица рекордов.
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