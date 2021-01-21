Voice Changer - простая в использовании программа для создания отличных звуковых эффектов, записи своего голоса в высоком качестве, с возможностью делиться полученным результатом с друзьями. Приложение поддерживает множество различных эффектов, и позволяет настроить пользовательские параметры, чтобы получить лучший звуковой эффект.

Также имеются караоке эффекты с тремя настраиваемыми параметрами: эхо, реверберация, и т.п., эффекты изменения скорости и высоты звука для редактирования тона голоса.

Особенности Voice Changer: