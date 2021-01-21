Voice Changer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,45 Мб
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Voice Changer - простая в использовании программа для создания отличных звуковых эффектов, записи своего голоса в высоком качестве, с возможностью делиться полученным результатом с друзьями. Приложение поддерживает множество различных эффектов, и позволяет настроить пользовательские параметры, чтобы получить лучший звуковой эффект.

Также имеются караоке эффекты с тремя настраиваемыми параметрами: эхо, реверберация, и т.п., эффекты изменения скорости и высоты звука для редактирования тона голоса.

Особенности Voice Changer:

  • Поддерживает множество эффектов.
  • Возможность записывать свой голос и применять встроенные спецэффекты.
  • Настраиваемые звуки с эффектами: эхо, реверберация, высота, темп, громкость, низкие, средние, высокие частоты.
  • Усилитель басов.
  • Изменения скорости (пользовательский эффект с темпом и высотой звука).
  • Возможность делиться аудио файлами с друзьями через социальные сети.
  • Возможность установить аудио в качестве мелодии звонка, будильника, уведомления и пр.
  • Возможность до неузнаваемости изменить свой голос при помощи различных эффектов: гелий, бурундук и гексафторид и т.д.
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