Voice Changer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Super Effect Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,45 Мб
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Voice Changer - простая в использовании программа для создания отличных звуковых эффектов, записи своего голоса в высоком качестве, с возможностью делиться полученным результатом с друзьями. Приложение поддерживает множество различных эффектов, и позволяет настроить пользовательские параметры, чтобы получить лучший звуковой эффект.
Также имеются караоке эффекты с тремя настраиваемыми параметрами: эхо, реверберация, и т.п., эффекты изменения скорости и высоты звука для редактирования тона голоса.
Особенности Voice Changer:
- Поддерживает множество эффектов.
- Возможность записывать свой голос и применять встроенные спецэффекты.
- Настраиваемые звуки с эффектами: эхо, реверберация, высота, темп, громкость, низкие, средние, высокие частоты.
- Усилитель басов.
- Изменения скорости (пользовательский эффект с темпом и высотой звука).
- Возможность делиться аудио файлами с друзьями через социальные сети.
- Возможность установить аудио в качестве мелодии звонка, будильника, уведомления и пр.
- Возможность до неузнаваемости изменить свой голос при помощи различных эффектов: гелий, бурундук и гексафторид и т.д.
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