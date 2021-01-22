Фонарик для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,19 Мб
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Фонарик - практичная утилита для телефонов и планшетов под управлением Android, представляющая собой простой в использовании фонарик. Программа использует вспышку фронтальной камеры вашего устройства, а также позволяет значительно увеличивать изображение на экране с помощью видеоувеличения, что может быть полезно при поиске затерявшихся мелких деталей, чтения в малоосвещенных местах мелкого текста или т.п.

Основные возможности программы Фонарик:

  • Мгновенное включение фонарика.
  • Фронтальная вспышка с функцией видеоувеличения.
  • Возможность использовать в качестве стробоскопического источника света с регулятором частоты.
  • Включение и выключение света хлопком.
  • Включение и выключение вращением телефона.
  • Включение и выключение множественными касаниями.
  • Режим энергосбережения.
  • Установка пользовательского таймера для фонарика.
  • Индикатор заряда батареи.
  • Регулировка яркости фонарика с помощью ползунка.
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