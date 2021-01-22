Фонарик - практичная утилита для телефонов и планшетов под управлением Android, представляющая собой простой в использовании фонарик. Программа использует вспышку фронтальной камеры вашего устройства, а также позволяет значительно увеличивать изображение на экране с помощью видеоувеличения, что может быть полезно при поиске затерявшихся мелких деталей, чтения в малоосвещенных местах мелкого текста или т.п.

Основные возможности программы Фонарик: