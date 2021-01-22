Фонарик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RV AppStudios
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,19 Мб
|СКАЧАТЬ
Фонарик - практичная утилита для телефонов и планшетов под управлением Android, представляющая собой простой в использовании фонарик. Программа использует вспышку фронтальной камеры вашего устройства, а также позволяет значительно увеличивать изображение на экране с помощью видеоувеличения, что может быть полезно при поиске затерявшихся мелких деталей, чтения в малоосвещенных местах мелкого текста или т.п.
Основные возможности программы Фонарик:
- Мгновенное включение фонарика.
- Фронтальная вспышка с функцией видеоувеличения.
- Возможность использовать в качестве стробоскопического источника света с регулятором частоты.
- Включение и выключение света хлопком.
- Включение и выключение вращением телефона.
- Включение и выключение множественными касаниями.
- Режим энергосбережения.
- Установка пользовательского таймера для фонарика.
- Индикатор заряда батареи.
- Регулировка яркости фонарика с помощью ползунка.
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Admin
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