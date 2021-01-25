Smadav для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2021 Rev. 14.6.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,87 Мб
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Smadav - программа для защиты системы от вирусов и вредоносных приложений, которую предназначена для совместного использования с другими антивирусными программными продуктами. Smadav использует собственные технологии обнаружения, основанные на поведении, эвристике и белых списках, а также обнаружение на базе искусственного интеллекта Smadav-AI.

Приложение потребляет мало системных ресурсов и интернет-трафика. Кроме этого программа проверяет все подключённые USB-накопители и удаляет вредоносные файлы, включая неизвестные угрозы.

Ключевые особенности Smadav:

  • Антивирусный сканер по запросу.
  • Собственные технологии обнаружения.
  • Защиту от заражения через USB-накопители.
  • Низкое потребление системных ресурсов и интернет-трафика.
  • Совместное использование с другими антивирусными программными продуктами.
  • Автоматические обновления (Pro-версия).
  • Список исключений (Pro-версия).
  • Защита паролем (Pro-версия).
  • Инструменты восстановления системы (Pro-версия).
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