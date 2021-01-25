Smadav - программа для защиты системы от вирусов и вредоносных приложений, которую предназначена для совместного использования с другими антивирусными программными продуктами. Smadav использует собственные технологии обнаружения, основанные на поведении, эвристике и белых списках, а также обнаружение на базе искусственного интеллекта Smadav-AI.

Приложение потребляет мало системных ресурсов и интернет-трафика. Кроме этого программа проверяет все подключённые USB-накопители и удаляет вредоносные файлы, включая неизвестные угрозы.

Ключевые особенности Smadav: