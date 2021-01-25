Smadav для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021 Rev. 14.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Smadsoft
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,87 Мб
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Smadav - программа для защиты системы от вирусов и вредоносных приложений, которую предназначена для совместного использования с другими антивирусными программными продуктами. Smadav использует собственные технологии обнаружения, основанные на поведении, эвристике и белых списках, а также обнаружение на базе искусственного интеллекта Smadav-AI.
Приложение потребляет мало системных ресурсов и интернет-трафика. Кроме этого программа проверяет все подключённые USB-накопители и удаляет вредоносные файлы, включая неизвестные угрозы.
Ключевые особенности Smadav:
- Антивирусный сканер по запросу.
- Собственные технологии обнаружения.
- Защиту от заражения через USB-накопители.
- Низкое потребление системных ресурсов и интернет-трафика.
- Совместное использование с другими антивирусными программными продуктами.
- Автоматические обновления (Pro-версия).
- Список исключений (Pro-версия).
- Защита паролем (Pro-версия).
- Инструменты восстановления системы (Pro-версия).
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