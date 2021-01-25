Фонарик - бесплатная, интуитивно понятная и простая в использовании программа для Android, которая, как следует из названия, представляет собой...фонарик!!! Приложение использует встроенную в камеру светодиодную вспышку и благодаря этому обеспечивает максимально возможную яркость света. Если ваше устройство не имеет вспышки, то можете использовать режим белого экрана.

Приложение доступно в области уведомлений или же, можно быстро активировать фонарик, воспользовавшись виджетом на рабочем столе вашего мобильного устройства. Теперь прогулка по ночному городу, с ямами на дорогах и открытыми люками, посещение темного подвала, плановое отключение электричества, или попытка найти что-нибудь под кроватью - все это будет выглядеть не так катастрофически с данным приложением!