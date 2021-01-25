Фонарик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.78 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Splend Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,07 Мб
|СКАЧАТЬ
Фонарик - бесплатная, интуитивно понятная и простая в использовании программа для Android, которая, как следует из названия, представляет собой...фонарик!!! Приложение использует встроенную в камеру светодиодную вспышку и благодаря этому обеспечивает максимально возможную яркость света. Если ваше устройство не имеет вспышки, то можете использовать режим белого экрана.
Приложение доступно в области уведомлений или же, можно быстро активировать фонарик, воспользовавшись виджетом на рабочем столе вашего мобильного устройства. Теперь прогулка по ночному городу, с ямами на дорогах и открытыми люками, посещение темного подвала, плановое отключение электричества, или попытка найти что-нибудь под кроватью - все это будет выглядеть не так катастрофически с данным приложением!
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