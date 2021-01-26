Mobile Security - бесплатное антивирусное приложение, которое надежно обеспечивает защиту от вирусов, сохраняет конфиденциальность данных, выполняет резервирование данных и оптимизирует работу вашего мобильного устройства.

Сочетает локальный и облачный механизм для удаления вирусов, инструменты для блокирования фишинговых и вредоносных веб-сайтов, мониторинг и предотвращение несанкционированного доступа к контактам, сообщениям, местоположению и другим личным файлам, а также возможность удалить неиспользующиеся приложения и установочные файлы.

Основные возможности Mobile Security: