Mobile Security для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.1.10.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Big Cats Studio
|Категория:
|Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,01 Мб
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Mobile Security - бесплатное антивирусное приложение, которое надежно обеспечивает защиту от вирусов, сохраняет конфиденциальность данных, выполняет резервирование данных и оптимизирует работу вашего мобильного устройства.
Сочетает локальный и облачный механизм для удаления вирусов, инструменты для блокирования фишинговых и вредоносных веб-сайтов, мониторинг и предотвращение несанкционированного доступа к контактам, сообщениям, местоположению и другим личным файлам, а также возможность удалить неиспользующиеся приложения и установочные файлы.
Основные возможности Mobile Security:
- Профессиональный локальный + облачный механизм удаляет вирусы, вредоносное программное обеспечение и трояны при сканировании загруженных и установленных приложений в реальном времени для обеспечения максимальной защиты.
- Блокировка фишинговых и вредоносных веб-сайтов, а также обеспечение безопасной рабочей среды в Интернете.
- Защита учетных записей.
- Мониторинг и предотвращение несанкционированного доступа к контактам, сообщениям, местоположению и другим личным файлам.
- Возможность удалить неиспользующиеся приложения, ненужные предустановленные программы (требуется ROOT) и установочные файлы.
- Мониторинг трафика в режиме реального времени и предупреждение во избежание чрезмерного использования.
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