Mobile Security для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.1.10.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,01 Мб
СКАЧАТЬ
Mobile Security скриншот № 1
Mobile Security скриншот № 2
Mobile Security скриншот № 3
Mobile Security скриншот № 4

Mobile Security - бесплатное антивирусное приложение, которое надежно обеспечивает защиту от вирусов, сохраняет конфиденциальность данных, выполняет резервирование данных и оптимизирует работу вашего мобильного устройства.

Сочетает локальный и облачный механизм для удаления вирусов, инструменты для блокирования фишинговых и вредоносных веб-сайтов, мониторинг и предотвращение несанкционированного доступа к контактам, сообщениям, местоположению и другим личным файлам, а также возможность удалить неиспользующиеся приложения и установочные файлы.

Основные возможности Mobile Security:

  • Профессиональный локальный + облачный механизм удаляет вирусы, вредоносное программное обеспечение и трояны при сканировании загруженных и установленных приложений в реальном времени для обеспечения максимальной защиты.
  • Блокировка фишинговых и вредоносных веб-сайтов, а также обеспечение безопасной рабочей среды в Интернете.
  • Защита учетных записей.
  • Мониторинг и предотвращение несанкционированного доступа к контактам, сообщениям, местоположению и другим личным файлам.
  • Возможность удалить неиспользующиеся приложения, ненужные предустановленные программы (требуется ROOT) и установочные файлы.
  • Мониторинг трафика в режиме реального времени и предупреждение во избежание чрезмерного использования.
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы, Spyware"
 

скачать Dr.Web LightDr.Web Light 11.5.3

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или...

скачать ESET NOD32 Mobile SecurityESET NOD32 Mobile Security 5.3.30.0

ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальный антивирус сканирует файлы во время скачивания и...

скачать Avast Mobile Security & AntivirusAvast Mobile Security & Antivirus 6.28.1

Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой...

скачать Zoner AntiVirus FreeZoner AntiVirus Free 1.15.5

Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных...

скачать Dr.Web Security SpaceDr.Web Security Space 12.6.6

Dr.Web Security Space – комплексная защита для всех ваших устройств на ОС Android, включая...

скачать TrustPort Mobile SecurityTrustPort Mobile Security 11.10

TrustPort Mobile Security - антивирус для операционной системы Android. Приложение может сканировать все...

Отзывы о программе Mobile Security

Admin

Отзывов о программе Mobile Security 9.1.10.00 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв