Hibit Uninstaller для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.95 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,06 Мб
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HiBit Uninstaller - утилита, которая позволяет полностью удалить установленные программы из системы, а также предлагает ряд дополнительных инструментов для очистки реестра и дисков, управления процессами и автозагрузкой и прочее.

Присутствует возможность удалять встроенные приложения Windows, управлять контекстным меню, имеется встроенный планировщик заданий и многое другое. После деинсталляции будет проведено сканирование на наличие остаточных файлов, а при желании можно выбрать расширенное дополнительное сканирование.

Возможности HiBit Uninstaller:

  • Удаление программ без остатков.
  • Принудительное удаление любого установленного программного обеспечения.
  • Удаление нескольких программ одновременно.
  • Мониторинг установки программ.
  • Функция быстрого поиска программ.
  • Удаление расширений браузера.
  • Удаление конфиденциальных файлов.
  • Устранение проблем с реестром и повышение производительности ПК.
  • Удаление ненужных файлов.
  • Удаление недействительных ярлыков в системе.
  • Поиск пустых папок на жестком диске.
  • Простое управление программами и службами Windows.
  • Возможность управлять точками восстановления системы.
  • Простой пользовательский интерфейс.
  • Автоматическое обновление до последней версии.
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