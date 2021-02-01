HiBit Uninstaller - утилита, которая позволяет полностью удалить установленные программы из системы, а также предлагает ряд дополнительных инструментов для очистки реестра и дисков, управления процессами и автозагрузкой и прочее.

Присутствует возможность удалять встроенные приложения Windows, управлять контекстным меню, имеется встроенный планировщик заданий и многое другое. После деинсталляции будет проведено сканирование на наличие остаточных файлов, а при желании можно выбрать расширенное дополнительное сканирование.

Возможности HiBit Uninstaller: