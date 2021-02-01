Hibit Uninstaller для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.95 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HiBitSoftware
|Категория:
|Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,06 Мб
|СКАЧАТЬ
HiBit Uninstaller - утилита, которая позволяет полностью удалить установленные программы из системы, а также предлагает ряд дополнительных инструментов для очистки реестра и дисков, управления процессами и автозагрузкой и прочее.
Присутствует возможность удалять встроенные приложения Windows, управлять контекстным меню, имеется встроенный планировщик заданий и многое другое. После деинсталляции будет проведено сканирование на наличие остаточных файлов, а при желании можно выбрать расширенное дополнительное сканирование.
Возможности HiBit Uninstaller:
- Удаление программ без остатков.
- Принудительное удаление любого установленного программного обеспечения.
- Удаление нескольких программ одновременно.
- Мониторинг установки программ.
- Функция быстрого поиска программ.
- Удаление расширений браузера.
- Удаление конфиденциальных файлов.
- Устранение проблем с реестром и повышение производительности ПК.
- Удаление ненужных файлов.
- Удаление недействительных ярлыков в системе.
- Поиск пустых папок на жестком диске.
- Простое управление программами и службами Windows.
- Возможность управлять точками восстановления системы.
- Простой пользовательский интерфейс.
- Автоматическое обновление до последней версии.
Display Driver Uninstaller 18.0.3.6
Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD....
Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной...
Uninstall Tool - компактная и удобная в эксплуатации утилита, позволяющая полноценно заменить...
DirectX Happy Uninstall 6.9.3.1026
Удобный в использовании иснструмент для полного и безопасного удаления ядра DirectX любой...
IObit Uninstaller - бесплатная утилита для корректной деинсталляции ненужных приложений....
AVG Remover - утилита для удаления антивируса AVG с компьютера. Удаляет установочные файлы, пользовательские файлы и чистит реестр...
Отзывы о программе Hibit Uninstaller
Admin
Отзывов о программе Hibit Uninstaller 2.5.95 пока нет, можете добавить...