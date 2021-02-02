HiBit Startup Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HiBitSoftware
|Категория:
|Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 31 | Статистика
|Размер:
|3,29 Мб
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HiBit Startup Manager - бесплатный менеджер автозагрузки для Windows, с помощью которого можно легко управлять программами, запускающихся при старте операционной системы. Содержит ряд дополнительных инструментов для очистки и оптимизации компьютера.
Особенности HiBit Startup Manager:
- Возможность добавлять, удалять и отключать программы из автозагрузки.
- Увеличение общей производительности компьютера.
- Повышение безопасности системы с помощью контроля запуска.
- Возможность откладывать запуск программ.
- Устраняет ошибки запуска программ при старте системы.
- Управление и оптимизация служб Windows.
- Редактирование контекстного меню Проводника.
- Управление точками восстановления Windows.
- Простой пользовательский интерфейс.
- Автоматическое обновление до последней версии.
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