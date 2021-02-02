HiBit Startup Manager для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):2 / 31 | Статистика
Размер:3,29 Мб
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HiBit Startup Manager - бесплатный менеджер автозагрузки для Windows, с помощью которого можно легко управлять программами, запускающихся при старте операционной системы. Содержит ряд дополнительных инструментов для очистки и оптимизации компьютера.

Особенности HiBit Startup Manager:

  • Возможность добавлять, удалять и отключать программы из автозагрузки.
  • Увеличение общей производительности компьютера.
  • Повышение безопасности системы с помощью контроля запуска.
  • Возможность откладывать запуск программ.
  • Устраняет ошибки запуска программ при старте системы.
  • Управление и оптимизация служб Windows.
  • Редактирование контекстного меню Проводника.
  • Управление точками восстановления Windows.
  • Простой пользовательский интерфейс.
  • Автоматическое обновление до последней версии.
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