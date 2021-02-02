NCalc+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mr Duy
|Категория:
|Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 17 | Статистика
|Размер:
|13,64 Мб
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NCalc+ - мощный калькулятор для Android, который предлагает все необходимые инструменты для решения буквально любых задач по тригонометрии, алгебре и пр. Присутствует встроенный конвертер величин, имеются модули для решения линейных уравнений, сокращения формул, систем уравнений, операций с матрицами, производными, интегралами, пределами, числами Фибоначчи и т.д.
Возможности NCalc+:
- Решение линейных уравнений.
- Решение систем уравнений.
- Построение графиков.
- Сокращение формул.
- Интегралы и пределы.
- Операции с матрицами.
- Простые множители.
- Остаток от деления.
- Простые числа.Делители.
- Числа Фибоначчи.
- Встроенный конвертер величин.
- Автоматическое вычисление результатов.
- Возможность отображения результатов в натуральных числах.
- Сменные темы оформления.
- и многое другое...
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