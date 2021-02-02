NCalc+ для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Научные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 17 | Статистика
Размер:13,64 Мб
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NCalc+ - мощный калькулятор для Android, который предлагает все необходимые инструменты для решения буквально любых задач по тригонометрии, алгебре и пр. Присутствует встроенный конвертер величин, имеются модули для решения линейных уравнений, сокращения формул, систем уравнений, операций с матрицами, производными, интегралами, пределами, числами Фибоначчи и т.д.

Возможности NCalc+:

  • Решение линейных уравнений.
  • Решение систем уравнений.
  • Построение графиков.
  • Сокращение формул.
  • Интегралы и пределы.
  • Операции с матрицами.
  • Простые множители.
  • Остаток от деления.
  • Простые числа.Делители.
  • Числа Фибоначчи.
  • Встроенный конвертер величин.
  • Автоматическое вычисление результатов.
  • Возможность отображения результатов в натуральных числах.
  • Сменные темы оформления.
  • и многое другое...
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