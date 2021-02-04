GoneMAD Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GoneMAD Software LLC
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 10 | Статистика
|Размер:
|7,75 Мб
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GoneMAD Music Player - музыкальный плеер для Android, предоставляет множество функций и опций для комфортного прослушивания любимой музыки. Поддерживается большой спектр разнообразных аудио форматов, имеется встроенный эквалайзер с предустановленными пресетами, редактор тегов и многое другое.
Особенности приложения:
- Настраиваемый звуковой движок.
- Сменные темы оформления.
- Поддерживаемые аудиоформаты: aac (mp4 / m4a / m4b), mp3, ogg, flac, opus, tta, ape, wv, mpc, alac, wav, wma, adts и 3gp.
- Безупречное воспроизведение без пауз.
- Поддержка ReplayGain.
- Тексты песен.
- Кроссфейд.
- Умные плейлисты.
- Auto DJ Mode - бесконечное воспроизведение музыки.
- Режим воспроизведения в случайном порядке.
- Поддержка Android Auto.
- Поддержка Chromecast.
- Закладки.
- Рейтинги песен.
- Мощный 2-10-полосный графический эквалайзер.
- Регулятор баланса звука.
- Регулируемая скорость воспроизведения с автоматической коррекцией высоты тона.
- Bass Boost / Virtualizer.
- 16 встроенных пресетов эквалайзера и возможность создавать свои собственные
- DSP Limiter для предотвращения искажений.
- и многое другое...
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Отзывы о программе GoneMAD Music Player
Admin
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