GoneMAD Music Player для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 10 | Статистика
Размер:7,75 Мб
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GoneMAD Music Player - музыкальный плеер для Android, предоставляет множество функций и опций для комфортного прослушивания любимой музыки. Поддерживается большой спектр разнообразных аудио форматов, имеется встроенный эквалайзер с предустановленными пресетами, редактор тегов и многое другое.

Особенности приложения:

  • Настраиваемый звуковой движок.
  • Сменные темы оформления.
  • Поддерживаемые аудиоформаты: aac (mp4 / m4a / m4b), mp3, ogg, flac, opus, tta, ape, wv, mpc, alac, wav, wma, adts и 3gp.
  • Безупречное воспроизведение без пауз.
  • Поддержка ReplayGain.
  • Тексты песен.
  • Кроссфейд.
  • Умные плейлисты.
  • Auto DJ Mode - бесконечное воспроизведение музыки.
  • Режим воспроизведения в случайном порядке.
  • Поддержка Android Auto.
  • Поддержка Chromecast.
  • Закладки.
  • Рейтинги песен.
  • Мощный 2-10-полосный графический эквалайзер.
  • Регулятор баланса звука.
  • Регулируемая скорость воспроизведения с автоматической коррекцией высоты тона.
  • Bass Boost / Virtualizer.
  • 16 встроенных пресетов эквалайзера и возможность создавать свои собственные
  • DSP Limiter для предотвращения искажений.
  • и многое другое...
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