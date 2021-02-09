Tresorit для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.1313.1460 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:30,08 Мб
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Tresorit - бесплатное защищенное облачное хранилище, предназначенное для сохранения, синхронизации и отправки конфиденциальных данных. С помощью программы можно легко превратить любую папку на ПК в зашифрованное хранилище и безопасно получайте доступ к ее содержимому с Android-устройства и других компьютеров. Присутствует возможность открывать общий доступ к защищенным папкам.

Основные возможности Tresorit:

  • Доступ в любое время к конфиденциальным, полностью зашифрованным данным.
  • Возможность организовать совместную работу и обмен данными с друзьями и деловыми партнерами.
  • Шифрование на стороне клиента, что исключает доступ к передаваемым данным даже со стороны сервера.
  • Шифрование с возможностью обмена данными гарантирует безопасное совместное использование данных.
  • Наличие прав различного уровня с возможностью безопасного и продуктивного сотрудничества.
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