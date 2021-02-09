Tresorit - бесплатное защищенное облачное хранилище, предназначенное для сохранения, синхронизации и отправки конфиденциальных данных. С помощью программы можно легко превратить любую папку на ПК в зашифрованное хранилище и безопасно получайте доступ к ее содержимому с Android-устройства и других компьютеров. Присутствует возможность открывать общий доступ к защищенным папкам.

Основные возможности Tresorit: