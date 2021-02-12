Ashampoo AntiSpy Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|20 дней
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,64 Мб
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Ashampoo AntiSpy Pro предоставляет пользователям несколько вариантов для того, чтобы остановить отправку данных телеметрии программами Windows, Google и Microsoft Office. Она эффективно предотвращает создание профилей пользователей и персонализированной рекламы одним кликом.
Ashampoo AntiSpy Pro нацелена не только на Windows 10, но и на Google Analytics и предустановленные утилиты производителей оборудования или драйверов графических карт. Один клик – это всё, что нужно для прекращения шпионажа и предотвращения отслеживания пользователей компаниями.
Также можно отключить данные телеметрии для отдельных служб, например, чтобы продолжить использование таких удобных функций, как Cortana. Ashampoo AntiSpy Pro охватывает более 100 служб, в том числе Office и приложения Windows. Это идеальное решение для большего контроля и большей конфиденциальности в системах Windows 10, Windows 8 и Windows 7.
Основные возможности Ashampoo AntiSpy Pro:
- Иммунизация от отслеживания одним кликом.
- Максимум конфиденциальности и защиты от нежелательных отчётов об использовании.
- Поддержка более 100 программ и служб.
- Отключение телеметрии Windows 10.
- Предотвращение отслеживания пользователя Google, Office, Bing, производителями оборудования и многими другими.
- Автозапуск с Windows для постоянной защиты конфиденциальности.
- Мгновенная отмена изменений.
- Предотвращение создания профилей пользователей и персонализированной рекламы.
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