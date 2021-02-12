Ashampoo AntiSpy Pro предоставляет пользователям несколько вариантов для того, чтобы остановить отправку данных телеметрии программами Windows, Google и Microsoft Office. Она эффективно предотвращает создание профилей пользователей и персонализированной рекламы одним кликом.

Ashampoo AntiSpy Pro нацелена не только на Windows 10, но и на Google Analytics и предустановленные утилиты производителей оборудования или драйверов графических карт. Один клик – это всё, что нужно для прекращения шпионажа и предотвращения отслеживания пользователей компаниями.

Также можно отключить данные телеметрии для отдельных служб, например, чтобы продолжить использование таких удобных функций, как Cortana. Ashampoo AntiSpy Pro охватывает более 100 служб, в том числе Office и приложения Windows. Это идеальное решение для большего контроля и большей конфиденциальности в системах Windows 10, Windows 8 и Windows 7.

Основные возможности Ashampoo AntiSpy Pro: