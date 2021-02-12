Ashampoo AntiSpy Pro для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение:20 дней
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,64 Мб
СКАЧАТЬ
Ashampoo AntiSpy Pro скриншот № 1
Ashampoo AntiSpy Pro скриншот № 2
Ashampoo AntiSpy Pro скриншот № 3
Ashampoo AntiSpy Pro скриншот № 4

Ashampoo AntiSpy Pro предоставляет пользователям несколько вариантов для того, чтобы остановить отправку данных телеметрии программами Windows, Google и Microsoft Office. Она эффективно предотвращает создание профилей пользователей и персонализированной рекламы одним кликом.

Ashampoo AntiSpy Pro нацелена не только на Windows 10, но и на Google Analytics и предустановленные утилиты производителей оборудования или драйверов графических карт. Один клик – это всё, что нужно для прекращения шпионажа и предотвращения отслеживания пользователей компаниями.

Также можно отключить данные телеметрии для отдельных служб, например, чтобы продолжить использование таких удобных функций, как Cortana. Ashampoo AntiSpy Pro охватывает более 100 служб, в том числе Office и приложения Windows. Это идеальное решение для большего контроля и большей конфиденциальности в системах Windows 10, Windows 8 и Windows 7.

Основные возможности Ashampoo AntiSpy Pro:

  • Иммунизация от отслеживания одним кликом.
  • Максимум конфиденциальности и защиты от нежелательных отчётов об использовании.
  • Поддержка более 100 программ и служб.
  • Отключение телеметрии Windows 10.
  • Предотвращение отслеживания пользователя Google, Office, Bing, производителями оборудования и многими другими.
  • Автозапуск с Windows для постоянной защиты конфиденциальности.
  • Мгновенная отмена изменений.
  • Предотвращение создания профилей пользователей и персонализированной рекламы.
ТОП-сегодня раздела "Антишпионы"
 

скачать Malwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware 4.2.3.199

Malwarebytes Anti-Malware - отличная антивирусная программа, которая нейтрализует угрозы,...

скачать HitmanProHitmanPro 3.8.20.314

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...

скачать Avast Free AntivirusAvast Free Antivirus 2020(20.10.2442)

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ...

скачать AVZAVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода......

скачать AnVir Task ManagerAnVir Task Manager 9.3

AnVir Task Manager - это бесплатная системная утилита, которая позволяет контролировать все, что...

скачать ESET NOD32 АнтивирусESET NOD32 Антивирус 14.0.22.0

ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК....

Отзывы о программе Ashampoo AntiSpy Pro

Admin

Отзывов о программе Ashampoo AntiSpy Pro 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв