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Xvirus Personal Firewall для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Firewalls
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,18 Мб
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Xvirus Personal Firewall - простой в использовании файервол с минималистичным интерфейсом, который позволяет легко контролировать сетевые соединения и управлять доступом к сети. При попытке любой программы подключиться к сети Интернет, появляется уведомление с возможностью разрешить или запретить доступ, посредством добавления в белый или черный список.

Имеется сетевой монитор, в котором отображается список всех активных подключений к сети, названия процессов, протокол соединения, IP-адрес и используемый порт. Любой процесс из списка можно перенести в разрешённый или запрещённый список.

В расширенной платной версии Xvirus Personal Firewall Pro имеется дополнительно функция защиты от вредоносных программ на базе облачного движка Xvirus.

Особенности Xvirus Personal Firewall:

  • Защита от любых сетевых угроз в режиме реального времени.
  • Мониторинг сетевых соединений.
  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Наличие белых и черных списков.
  • Режим Automode.
  • Полная совместимость с антивирусами.
  • Защита от вредоносного ПО (Pro-версия).
  • Облачная защита (Pro-версия).
  • Защита программы паролем (Pro-версия).
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