Xvirus Personal Firewall - простой в использовании файервол с минималистичным интерфейсом, который позволяет легко контролировать сетевые соединения и управлять доступом к сети. При попытке любой программы подключиться к сети Интернет, появляется уведомление с возможностью разрешить или запретить доступ, посредством добавления в белый или черный список.

Имеется сетевой монитор, в котором отображается список всех активных подключений к сети, названия процессов, протокол соединения, IP-адрес и используемый порт. Любой процесс из списка можно перенести в разрешённый или запрещённый список.

В расширенной платной версии Xvirus Personal Firewall Pro имеется дополнительно функция защиты от вредоносных программ на базе облачного движка Xvirus.

Особенности Xvirus Personal Firewall: