Xvirus Personal Firewall для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Xvirus
|Категория:
|Firewalls
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,18 Мб
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Xvirus Personal Firewall - простой в использовании файервол с минималистичным интерфейсом, который позволяет легко контролировать сетевые соединения и управлять доступом к сети. При попытке любой программы подключиться к сети Интернет, появляется уведомление с возможностью разрешить или запретить доступ, посредством добавления в белый или черный список.
Имеется сетевой монитор, в котором отображается список всех активных подключений к сети, названия процессов, протокол соединения, IP-адрес и используемый порт. Любой процесс из списка можно перенести в разрешённый или запрещённый список.
В расширенной платной версии Xvirus Personal Firewall Pro имеется дополнительно функция защиты от вредоносных программ на базе облачного движка Xvirus.
Особенности Xvirus Personal Firewall:
- Защита от любых сетевых угроз в режиме реального времени.
- Мониторинг сетевых соединений.
- Малое потребление системных ресурсов.
- Наличие белых и черных списков.
- Режим Automode.
- Полная совместимость с антивирусами.
- Защита от вредоносного ПО (Pro-версия).
- Облачная защита (Pro-версия).
- Защита программы паролем (Pro-версия).
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