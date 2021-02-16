Manor Matters для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:123,59 Мб
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Manor Matters - головоломка для Android, в которой игроку необходимо будет искать спрятанные предметы в таинственном особняке Каслвуд, узнавать какие секреты он хранит, а также вернуть ему былое величие. Вас ждут старинные легенды, тайники с древними сокровищами, а также целый мир тайн и увлекательных приключений.

Особенности Manor Matters:

  • Наслаждайтесь поиском предметов и собирайте звезды.
  • Испытайте множество интересных режимов поиска и разнообразие предметов в сценах поиска.
  • Украшайте старинный особняк стильными предметами интерьера.
  • Открывайте новые локации и находите сокровища.
  • Почувствуйте себя детективом, расследуя загадки особняка.
  • Получайте удовольствие от увлекательного сюжета.
  • Наблюдайте за интересными и яркими персонажами игры.
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