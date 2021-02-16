Manor Matters для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Playrix Games
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|123,59 Мб
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Manor Matters - головоломка для Android, в которой игроку необходимо будет искать спрятанные предметы в таинственном особняке Каслвуд, узнавать какие секреты он хранит, а также вернуть ему былое величие. Вас ждут старинные легенды, тайники с древними сокровищами, а также целый мир тайн и увлекательных приключений.
Особенности Manor Matters:
- Наслаждайтесь поиском предметов и собирайте звезды.
- Испытайте множество интересных режимов поиска и разнообразие предметов в сценах поиска.
- Украшайте старинный особняк стильными предметами интерьера.
- Открывайте новые локации и находите сокровища.
- Почувствуйте себя детективом, расследуя загадки особняка.
- Получайте удовольствие от увлекательного сюжета.
- Наблюдайте за интересными и яркими персонажами игры.
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