Manor Matters - головоломка для Android, в которой игроку необходимо будет искать спрятанные предметы в таинственном особняке Каслвуд, узнавать какие секреты он хранит, а также вернуть ему былое величие. Вас ждут старинные легенды, тайники с древними сокровищами, а также целый мир тайн и увлекательных приключений.

Особенности Manor Matters: