Call Blocker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.12.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Call Control LLC
|Категории:
|Локеры - Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|26,6 Мб
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Call Blocker - простое в использовании и эффективное приложение для блокировки нежелательных звонков и текстовых сообщений с возможностью использования черного списка, поддерживаемого сообществом пользователей. Позволяет защититься от назойливых входящих вызовов от телемаркетеров, коллекторов и спамеров.
Доступно множество опций для блокировки входящих как от скрытых, так и от неизвестных абонентов, персональный черный список, режим «Do Not Disturb» (Не беспокоить), фильтр текстовых SMS-сообщений, Community Blacklist, журнал заблокированных вызовов и множество опций для тонкой подстройки.
Функции Call Blocker:
- Эффективная блокировка входящих звонков и SMS-сообщений.
- Автоматическая блокировка автоматизированных звонков, рекламы и прочих спам-сообщений посредством Community Blacklist.
- Усовершенствованный автоматический определитель номера – возможность узнать, кто звонил, даже если номера нет в списке контактов.
- Блокировка любого телефонного номера, кода города, а также блокировка по маске.
- Бесплатный поиск имен по нежелательным номерам для определения звонившего абонента.
- Режим «Do Not Disturb» (Не беспокоить) по расписанию.
- Поддержка блокировки сообщений во всех версиях ОС Android, включая KitKat и Lollipop.
- Переадресация на голосовую почту.
- Возможность выключить звук звонка (Mute).
- Поддержка блокировки второй линии (Call Waiting).
- Dialer Mode.
- Поддержка отправки и блокировки текстовых сообщений от абонентов из черного списка.
- Персональный черный и белый список.
- Блокировка текстовых, SMS, MMS-сообщений.
- Блокировка звонков от скрытых и неизвестных номеров.
- Защита контактов.
- Онлайн-синхронизация и локальное резервное копирование.
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