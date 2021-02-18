Call Blocker - простое в использовании и эффективное приложение для блокировки нежелательных звонков и текстовых сообщений с возможностью использования черного списка, поддерживаемого сообществом пользователей. Позволяет защититься от назойливых входящих вызовов от телемаркетеров, коллекторов и спамеров.

Доступно множество опций для блокировки входящих как от скрытых, так и от неизвестных абонентов, персональный черный список, режим «Do Not Disturb» (Не беспокоить), фильтр текстовых SMS-сообщений, Community Blacklist, журнал заблокированных вызовов и множество опций для тонкой подстройки.

Функции Call Blocker: