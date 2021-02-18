Call Blocker для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Локеры - Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:26,6 Мб
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Call Blocker - простое в использовании и эффективное приложение для блокировки нежелательных звонков и текстовых сообщений с возможностью использования черного списка, поддерживаемого сообществом пользователей. Позволяет защититься от назойливых входящих вызовов от телемаркетеров, коллекторов и спамеров.

Доступно множество опций для блокировки входящих как от скрытых, так и от неизвестных абонентов, персональный черный список, режим «Do Not Disturb» (Не беспокоить), фильтр текстовых SMS-сообщений, Community Blacklist, журнал заблокированных вызовов и множество опций для тонкой подстройки.

Функции Call Blocker:

  • Эффективная блокировка входящих звонков и SMS-сообщений.
  • Автоматическая блокировка автоматизированных звонков, рекламы и прочих спам-сообщений посредством Community Blacklist.
  • Усовершенствованный автоматический определитель номера – возможность узнать, кто звонил, даже если номера нет в списке контактов.
  • Блокировка любого телефонного номера, кода города, а также блокировка по маске.
  • Бесплатный поиск имен по нежелательным номерам для определения звонившего абонента.
  • Режим «Do Not Disturb» (Не беспокоить) по расписанию.
  • Поддержка блокировки сообщений во всех версиях ОС Android, включая KitKat и Lollipop.
  • Переадресация на голосовую почту.
  • Возможность выключить звук звонка (Mute).
  • Поддержка блокировки второй линии (Call Waiting).
  • Dialer Mode.
  • Поддержка отправки и блокировки текстовых сообщений от абонентов из черного списка.
  • Персональный черный и белый список.
  • Блокировка текстовых, SMS, MMS-сообщений.
  • Блокировка звонков от скрытых и неизвестных номеров.
  • Защита контактов.
  • Онлайн-синхронизация и локальное резервное копирование.
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