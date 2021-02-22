Clubhouse для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.13.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Clubhouse Software, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,71 Мб
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Clubhouse - удобное приложения для совместного управления проектами, благодаря которому можно оптимизировать и улучшить существующий рабочий процесс разработки программного обеспечения, чтобы управление вашими тасками (и тасками вашей команды) больше не было проблемой.
Особенности Clubhouse для Android:
- Возможность создавать новые задачи буквально с помощью нескольких нажатий.
- Поиск, отслеживание прогресса, обновление и добавление комментариев ко всем задачам в вашем рабочем пространстве.
- Просмотр подробностей и прогресса по всем таскам.
- Информативная панель инструментов.
- Просмотр всей активности над проектами, над которыми вы работаете, в ленте действий.
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Admin
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