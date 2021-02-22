Clubhouse для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.13.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,71 Мб
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Clubhouse - удобное приложения для совместного управления проектами, благодаря которому можно оптимизировать и улучшить существующий рабочий процесс разработки программного обеспечения, чтобы управление вашими тасками (и тасками вашей команды) больше не было проблемой.

Особенности Clubhouse для Android:

  • Возможность создавать новые задачи буквально с помощью нескольких нажатий.
  • Поиск, отслеживание прогресса, обновление и добавление комментариев ко всем задачам в вашем рабочем пространстве.
  • Просмотр подробностей и прогресса по всем таскам.
  • Информативная панель инструментов.
  • Просмотр всей активности над проектами, над которыми вы работаете, в ленте действий.
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