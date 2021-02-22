Clubhouse - удобное приложения для совместного управления проектами, благодаря которому можно оптимизировать и улучшить существующий рабочий процесс разработки программного обеспечения, чтобы управление вашими тасками (и тасками вашей команды) больше не было проблемой.

Особенности Clubhouse для Android: