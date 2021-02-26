ToonMe для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.5.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:21,42 Мб
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ToonMe скриншот № 3
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ToonMe - классное и позитивное Android-приложение, благодаря которому можно буквально за секунду превратить ваше селфи в классный и качественный мультяшный рисунок или векторный портрет. Программа использует для конвертации фото искусственный интеллект. Доступно множество классных эффектов и крутых дизайнов.

Особенности приложения ToonMe:

  • Использование нейросетей для преобразование ваших снимков.
  • Классные мультяшные образы.
  • Возможность "омультяшить" не только портрет, но и фото целиком - с головы до ног.
  • Векторные портреты.
  • Высококачественный результат.
  • Множество классных эффектов и крутых дизайнов.
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