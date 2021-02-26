ToonMe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.5.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Linerock Investments LTD
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|21,42 Мб
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ToonMe - классное и позитивное Android-приложение, благодаря которому можно буквально за секунду превратить ваше селфи в классный и качественный мультяшный рисунок или векторный портрет. Программа использует для конвертации фото искусственный интеллект. Доступно множество классных эффектов и крутых дизайнов.
Особенности приложения ToonMe:
- Использование нейросетей для преобразование ваших снимков.
- Классные мультяшные образы.
- Возможность "омультяшить" не только портрет, но и фото целиком - с головы до ног.
- Векторные портреты.
- Высококачественный результат.
- Множество классных эффектов и крутых дизайнов.
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Admin
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