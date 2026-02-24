1Password для Android

1Password — приложение для управления паролями и другими конфиденциальными данными, обеспечивает безопасное хранение и использование учетной информации в цифровой среде. Помогает создавать сложные уникальные пароли, сохранять их в зашифрованном хранилище и автоматически подставлять при входе на сайты и в приложения. Инструмент упрощает работу с множеством учетных записей, снижает риск повторного использования паролей и помогает контролировать уровень защиты аккаунтов.

Сервис позволяет организовать персональные данные в едином защищенном пространстве: платежную информацию, документы, заметки, медицинские сведения и другие записи, к которым требуется ограниченный доступ. Поддерживает современные методы авторизации, в том числе одноразовые коды и ключи доступа. Дополнительные механизмы контроля безопасности уведомляют пользователя о потенциальных утечках данных и необходимости обновления учетной информации.

Список основных возможностей 1Password:

  • Генерирует сложные пароли с заданными параметрами безопасности.
  • Хранит персональные данные, банковские реквизиты, заметки и документы в зашифрованном виде.
  • Поддерживает двухфакторную аутентификацию с автоматическим созданием одноразовых кодов.
  • Контролирует состояние безопасности аккаунтов и уведомляет о возможных компрометациях.
  • Обеспечивает безопасный обмен данными с другими пользователями, в том числе временный доступ.
  • Автоматическое заполнение логинов и паролей в браузерах и мобильных приложениях.
  • Синхронизация между устройствами на разных операционных системах.
  • Биометрическая разблокировка для быстрого входа в защищенное хранилище.
  • Специальный режим для поездок с временным скрытием выбранных данных.
