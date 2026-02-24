1Password для Android
1Password — приложение для управления паролями и другими конфиденциальными данными, обеспечивает безопасное хранение и использование учетной информации в цифровой среде. Помогает создавать сложные уникальные пароли, сохранять их в зашифрованном хранилище и автоматически подставлять при входе на сайты и в приложения. Инструмент упрощает работу с множеством учетных записей, снижает риск повторного использования паролей и помогает контролировать уровень защиты аккаунтов.
Сервис позволяет организовать персональные данные в едином защищенном пространстве: платежную информацию, документы, заметки, медицинские сведения и другие записи, к которым требуется ограниченный доступ. Поддерживает современные методы авторизации, в том числе одноразовые коды и ключи доступа. Дополнительные механизмы контроля безопасности уведомляют пользователя о потенциальных утечках данных и необходимости обновления учетной информации.
Список основных возможностей 1Password:
- Генерирует сложные пароли с заданными параметрами безопасности.
- Хранит персональные данные, банковские реквизиты, заметки и документы в зашифрованном виде.
- Поддерживает двухфакторную аутентификацию с автоматическим созданием одноразовых кодов.
- Контролирует состояние безопасности аккаунтов и уведомляет о возможных компрометациях.
- Обеспечивает безопасный обмен данными с другими пользователями, в том числе временный доступ.
- Автоматическое заполнение логинов и паролей в браузерах и мобильных приложениях.
- Синхронизация между устройствами на разных операционных системах.
- Биометрическая разблокировка для быстрого входа в защищенное хранилище.
- Специальный режим для поездок с временным скрытием выбранных данных.
