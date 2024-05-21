Proton Pass - продвинутый менеджер паролей, созданный разработчиками из CERN, создателями Proton Mail, одного из самых популярных в мире сервисов зашифрованной электронной почты. Этот инструмент обеспечивает высочайший уровень безопасности благодаря сквозному шифрованию и строгим швейцарским законам о конфиденциальности. Proton Pass является открытым исходным кодом, что позволяет любому пользователю проверить его безопасность и надежность.

Менеджер паролей Proton Pass предлагает гораздо больше возможностей по сравнению с другими бесплатными менеджерами паролей. Он не содержит рекламы и не собирает данные пользователей, обеспечивая конфиденциальность на всех уровнях. Приложение позволяет создавать и хранить неограниченное количество паролей, автоматически заполнять логины, генерировать коды двухфакторной аутентификации (2FA), создавать псевдонимы электронной почты и защищать заметки. Все эти функции доступны бесплатно на любом устройстве.

Proton Pass позволяет пользователям защищать свои логины и их метаданные с помощью надежного сквозного шифрования. В отличие от других менеджеров паролей, которые шифруют только пароли, Proton Pass шифрует все данные для входа, включая имена пользователей и адреса веб-сайтов. Этот подход гарантирует максимальную защиту информации.

Основные возможности приложения Proton Pass: