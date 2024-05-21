Proton Pass для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.21.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Менеджеры паролей
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Proton Pass - продвинутый менеджер паролей, созданный разработчиками из CERN, создателями Proton Mail, одного из самых популярных в мире сервисов зашифрованной электронной почты. Этот инструмент обеспечивает высочайший уровень безопасности благодаря сквозному шифрованию и строгим швейцарским законам о конфиденциальности. Proton Pass является открытым исходным кодом, что позволяет любому пользователю проверить его безопасность и надежность.

Менеджер паролей Proton Pass предлагает гораздо больше возможностей по сравнению с другими бесплатными менеджерами паролей. Он не содержит рекламы и не собирает данные пользователей, обеспечивая конфиденциальность на всех уровнях. Приложение позволяет создавать и хранить неограниченное количество паролей, автоматически заполнять логины, генерировать коды двухфакторной аутентификации (2FA), создавать псевдонимы электронной почты и защищать заметки. Все эти функции доступны бесплатно на любом устройстве.

Proton Pass позволяет пользователям защищать свои логины и их метаданные с помощью надежного сквозного шифрования. В отличие от других менеджеров паролей, которые шифруют только пароли, Proton Pass шифрует все данные для входа, включая имена пользователей и адреса веб-сайтов. Этот подход гарантирует максимальную защиту информации.

Основные возможности приложения Proton Pass:

  • Хранение и синхронизация неограниченного количества логинов на всех устройствах. Управляйте учетными данными с помощью расширений для браузера и приложений для Android и iOS.
  • Автозаполнение логинов для быстрого и безопасного входа в систему. Технология автозаполнения избавляет от необходимости копировать и вставлять данные вручную.
  • Генератор безопасных паролей для создания надежных и уникальных паролей, соответствующих требованиям безопасности различных веб-сайтов.
  • Надежное хранение зашифрованных заметок, доступных на всех устройствах.
  • Биометрическая аутентификация для дополнительной защиты, позволяющая использовать отпечаток пальца или распознавание лица.
  • Создание псевдонимов электронной почты для скрытия личного адреса и предотвращения спама.
  • Встроенный аутентификатор для удобного использования двухфакторной аутентификации. Легко добавляйте и автоматически заполняйте коды 2FA.
  • Организация конфиденциальных данных и возможность делиться ими с другими пользователями. В следующей версии появится возможность делиться данными с семьей, друзьями или коллегами.
  • Офлайн-доступ к паролям и заметкам, позволяющий получать доступ к данным даже без подключения к Интернету.
  • Дополнительные меры безопасности, включая использование ключей безопасности TOTP или U2F/FIDO2.
  • Неограниченная переадресация электронной почты, позволяющая пересылать любое количество писем с псевдонима на основной почтовый ящик.
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