Keepass2Android

Bitwarden 1.22.0 для Android
Простой и безопасный способ хранить все ваши логины и пароли и легко их синхронизировать между всеми вашими устройствами. Имеется автозаполнение для быстрого
Secrets 2.1 для Android
Secrets - приложение для хранения различной важной информации, которая должна быть надежно защищена. Secrets позволяет хранить логины/пароли, номера и пин-коды
ESET Password Manager 1.0.3307 для Android
Удобный в использовании менеджер паролей от компании ESET, который надежно защищает персональную информацию с помощью мастер-пароля и шифрования AES-256.
Dashlane Password Manager 4.30.0.2721 для Android
Dashlane Password Manager - отличный инструмент для учета паролями и хранения персональных данных на мобильных устройствах под управлением Android
WalletPro Demo 1.9.1 для Android
WalletPro Demo - демонстрационная версия приложения для Android-смартфона, которое позволяет безопасно хранить важную информацию. Доступ к данным закрывается паролем
SafeVault 1.1.7 для Android
SafeVault - с помощью этой утилиты для Android можно безопасно хранить на смартфоне различные конфиденциальные данные. Например, номер банковского счета, логин и