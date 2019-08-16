Keepass2Android для Android

Keepass2Android 1.07-r1 для Android

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Описание Keepass2Android 1.07-r1 для AndroidОписание   Скачать Keepass2Android 1.07-r1 для AndroidСКАЧАТЬ (33,82 Мб) Скриншоты Keepass2Android 1.07-r1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Keepass2Android 1.07-r1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Keepass2Android 1.07-r1 для AndroidОтзывы (0)  
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Keepass2Android - удобный менеджер паролей для Android, с помощью которого можно читать и редактировать файлы .kdbx - формат базы данных популярной программы KeePass. Внутренние алгоритмы используют оригинальные библиотеки KeePass для доступа к файлам, чтобы обеспечить максимальную совместимость с оригинальным форматом файла.

Основные особенности приложения:

  • чтение/запись файлов .kdbx (KeePass 2.x);
  • интеграция практически с любым браузером для Android;
  • быстрая разблокировка (разблокируйте базу, введя пароль целиком, откройте её повторно, введя всего лишь несколько символов);
  • доступ к файлам в облачном хранилище (Dropbox, Диск Google, SkyDrive, FTP, WebDAV);
  • встроенная программная клавиатура (это защитит Вас от перехватчиков пароля из буфера обмена);
  • поддержка редактирования записей, включая дополнительные строковые поля, вложенные файлы, теги и т.п.
Keepass2Android
Keepass2Android
Keepass2Android
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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Отзывы о программе Keepass2Android

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