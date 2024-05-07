Code Studio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ALIF Technology
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|58.18 Мб
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Code Studio - мощная интегрированная среда разработки (IDE), специально разработанная для создания приложений Android, консольных программ на Java и веб-сайтов непосредственно на вашем устройстве. Она предлагает удобство автозаполнения и проверки ошибок в реальном времени, обеспечивая безупречный процесс разработки.
Основные возможности приложения:
- Полное завершение кода для Java, что позволяет ускорить процесс написания кода и уменьшить вероятность ошибок.
- Система проверки ошибок в реальном времени помогает обнаруживать и исправлять проблемы на ходу.
- Автоматическое резервное копирование гарантирует сохранность ваших данных, даже если вы случайно выйдете из приложения без сохранения.
- Функции отмены и повтора помогают управлять историей изменений и возвращаться к предыдущим состояниям.
- Поддержка символов, которые обычно отсутствуют на виртуальной клавиатуре, таких как вкладки и стрелки, делает работу с кодом еще более удобной.
- Предоставляет доступ к оболочке и командам, специфичным для Android, что позволяет выполнять различные задачи напрямую из приложения.
- Предустановлены базовые команды Unix, такие как grep и find, что обеспечивает расширенные возможности работы с файлами и поиском.
- Поддержка вкладок и стрелок обеспечивает удобное управление даже в случае отсутствия соответствующих кнопок на виртуальной клавиатуре.
- Позволяет получить доступ к вашим файлам прямо из приложения, что упрощает работу с проектами и ресурсами.
- Возможность копировать, вставлять и удалять файлы обеспечивает полный контроль над вашими данными и ресурсами.
В общем, Code Studio - это не просто инструмент для разработки, а надежный партнер в вашем творческом процессе, который делает создание приложений более увлекательным и эффективным.
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