Code Studio для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:58.18 Мб
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Code Studio - мощная интегрированная среда разработки (IDE), специально разработанная для создания приложений Android, консольных программ на Java и веб-сайтов непосредственно на вашем устройстве. Она предлагает удобство автозаполнения и проверки ошибок в реальном времени, обеспечивая безупречный процесс разработки.

Основные возможности приложения:

  • Полное завершение кода для Java, что позволяет ускорить процесс написания кода и уменьшить вероятность ошибок.
  • Система проверки ошибок в реальном времени помогает обнаруживать и исправлять проблемы на ходу.
  • Автоматическое резервное копирование гарантирует сохранность ваших данных, даже если вы случайно выйдете из приложения без сохранения.
  • Функции отмены и повтора помогают управлять историей изменений и возвращаться к предыдущим состояниям.
  • Поддержка символов, которые обычно отсутствуют на виртуальной клавиатуре, таких как вкладки и стрелки, делает работу с кодом еще более удобной.
  • Предоставляет доступ к оболочке и командам, специфичным для Android, что позволяет выполнять различные задачи напрямую из приложения.
  • Предустановлены базовые команды Unix, такие как grep и find, что обеспечивает расширенные возможности работы с файлами и поиском.
  • Поддержка вкладок и стрелок обеспечивает удобное управление даже в случае отсутствия соответствующих кнопок на виртуальной клавиатуре.
  • Позволяет получить доступ к вашим файлам прямо из приложения, что упрощает работу с проектами и ресурсами.
  • Возможность копировать, вставлять и удалять файлы обеспечивает полный контроль над вашими данными и ресурсами.

В общем, Code Studio - это не просто инструмент для разработки, а надежный партнер в вашем творческом процессе, который делает создание приложений более увлекательным и эффективным.

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