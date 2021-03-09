Network Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|First Row
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,05 Мб
|СКАЧАТЬ
Network Scanner - мобильное приложение для поиска любых хостов в вашей домашней сети или в выбранном диапазоне IP, с помощью которого можно не только узнать, кто пользуется вашим Wi-Fi, и получить больше информации о каждом устройстве, но и для профессиональных задач: динамическое сканирование портов и возможность фильтрации хостов по открытым портам позволяет найти нужный сервер в сети.
Сканер IP поддерживает 4 режима сканирования - arp read, icmp ping, udp ping, dns request. Также вы можете вручную выбрать используемый DNS-сервер для сканирования ваших частных сетей.
Приложение содержит общие сетевые инструменты, помогающие проводить диагностику:
- Ping;
- Traceroute;
- Port scanner;
- IP-калькулятор;
- Wake On LAN;
- Network information screen.
Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать...
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...
Менеджер приложений - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, название...
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому...
Revo Uninstaller Mobile 2.3.050
Мобильная версия популярной десктопной программы для быстрого и корректного удаления...
Простое приложение с дополненной реальностью, которое переносит размеры с камеры...
Отзывы о программе Network Scanner
Admin
Отзывов о программе Network Scanner 2.5.9 пока нет, можете добавить...