Network Scanner для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,05 Мб
СКАЧАТЬ
Network Scanner скриншот № 1
Network Scanner скриншот № 2
Network Scanner скриншот № 3
Network Scanner скриншот № 4

Network Scanner - мобильное приложение для поиска любых хостов в вашей домашней сети или в выбранном диапазоне IP, с помощью которого можно не только узнать, кто пользуется вашим Wi-Fi, и получить больше информации о каждом устройстве, но и для профессиональных задач: динамическое сканирование портов и возможность фильтрации хостов по открытым портам позволяет найти нужный сервер в сети.

Сканер IP поддерживает 4 режима сканирования - arp read, icmp ping, udp ping, dns request. Также вы можете вручную выбрать используемый DNS-сервер для сканирования ваших частных сетей.

Приложение содержит общие сетевые инструменты, помогающие проводить диагностику:

  • Ping;
  • Traceroute;
  • Port scanner;
  • IP-калькулятор;
  • Wake On LAN;
  • Network information screen.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать UninstallerUninstaller 1.6.0

Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать...

скачать CCleanerCCleaner 5.4.1

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...

скачать Менеджер приложенийМенеджер приложений 3.6.2019

Менеджер приложений - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, название...

скачать Яндекс: АлисаЯндекс: Алиса 20.85

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому...

скачать Revo Uninstaller MobileRevo Uninstaller Mobile 2.3.050

Мобильная версия популярной десктопной программы для быстрого и корректного удаления...

скачать CamToPlanCamToPlan 3.2.2

Простое приложение с дополненной реальностью, которое переносит размеры с камеры...

Отзывы о программе Network Scanner

Admin

Отзывов о программе Network Scanner 2.5.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв