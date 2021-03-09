Network Scanner - мобильное приложение для поиска любых хостов в вашей домашней сети или в выбранном диапазоне IP, с помощью которого можно не только узнать, кто пользуется вашим Wi-Fi, и получить больше информации о каждом устройстве, но и для профессиональных задач: динамическое сканирование портов и возможность фильтрации хостов по открытым портам позволяет найти нужный сервер в сети.

Сканер IP поддерживает 4 режима сканирования - arp read, icmp ping, udp ping, dns request. Также вы можете вручную выбрать используемый DNS-сервер для сканирования ваших частных сетей.

Приложение содержит общие сетевые инструменты, помогающие проводить диагностику: