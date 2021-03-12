Download manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vicky Bonick
|Категория:
|Менеджеры закачек
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|22,47 Мб
|СКАЧАТЬ
Download manager - шустрый менеджер загрузки для Android, который предлагает до 500% большую скорость, чем обычная загрузка. Присутствует возможность прямой загрузки на SD-карту, поддержка различных веб-браузеров, включая Chrome, Firefox и пр.
Также имеется встроенный веб-браузер с поддержкой нескольких вкладок, истории и закладок, приватный режим просмотра, загрузка посредством автоматического перехвата ссылок музыки/видео с ваших любимых сайтов.
Особенности Download Manager:
- Прямая загрузка на SD-карту.
- До 3 одновременных загрузок.
- Функция паузы и возобновления в поддерживаемых ссылках.
- Поддержка неограниченного количества повторов с пользовательской задержкой.
- Загрузка в фоне.
- Поддержка загрузки только через Wi-Fi.
- Умная обработка ошибок без потери данных.
- Импорт ссылок загрузки из текстового файла
- Экспорт ссылок загрузки.
- Открытие и возможность поделиться загруженными файлами
- Поддержка вибрации и звуковых уведомлений по завершении загрузки.
- Поддержка всех форматов: архивов, аудио и видео, документов, программ и др.
- Поддержка различных веб-браузеров, включая: встроенный браузер андроид, Chrome, Firefox и др.
- Сортировка файлов по имени, размеру, дате и категоризация по типу и времени.
- Загрузка с разбивкой на части - до 16 частей одновременно.
- Поддержка прокси (с авторизацией или без).
- Ограничение скорости для контроля быстроты загрузки.
- Обновление устаревших ссылок.
- Загрузка файлов, защищённых паролем.
- Подсчёт контрольной суммы MD5.
- Встроенный веб-браузер с поддержкой нескольких вкладок, истории и закладок.
- Приватный режим просмотра.
- Загрузка посредством автоматического перехвата ссылок аудио/видео с Ваших любимых сайтов.
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