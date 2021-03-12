Download manager для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:13.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:22,47 Мб
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Download manager - шустрый менеджер загрузки для Android, который предлагает до 500% большую скорость, чем обычная загрузка. Присутствует возможность прямой загрузки на SD-карту, поддержка различных веб-браузеров, включая Chrome, Firefox и пр.

Также имеется встроенный веб-браузер с поддержкой нескольких вкладок, истории и закладок, приватный режим просмотра, загрузка посредством автоматического перехвата ссылок музыки/видео с ваших любимых сайтов.

Особенности Download Manager:

  • Прямая загрузка на SD-карту.
  • До 3 одновременных загрузок.
  • Функция паузы и возобновления в поддерживаемых ссылках.
  • Поддержка неограниченного количества повторов с пользовательской задержкой.
  • Загрузка в фоне.
  • Поддержка загрузки только через Wi-Fi.
  • Умная обработка ошибок без потери данных.
  • Импорт ссылок загрузки из текстового файла
  • Экспорт ссылок загрузки.
  • Открытие и возможность поделиться загруженными файлами
  • Поддержка вибрации и звуковых уведомлений по завершении загрузки.
  • Поддержка всех форматов: архивов, аудио и видео, документов, программ и др.
  • Поддержка различных веб-браузеров, включая: встроенный браузер андроид, Chrome, Firefox и др.
  • Сортировка файлов по имени, размеру, дате и категоризация по типу и времени.
  • Загрузка с разбивкой на части - до 16 частей одновременно.
  • Поддержка прокси (с авторизацией или без).
  • Ограничение скорости для контроля быстроты загрузки.
  • Обновление устаревших ссылок.
  • Загрузка файлов, защищённых паролем.
  • Подсчёт контрольной суммы MD5.
  • Встроенный веб-браузер с поддержкой нескольких вкладок, истории и закладок.
  • Приватный режим просмотра.
  • Загрузка посредством автоматического перехвата ссылок аудио/видео с Ваших любимых сайтов.
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