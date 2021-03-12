Download manager - шустрый менеджер загрузки для Android, который предлагает до 500% большую скорость, чем обычная загрузка. Присутствует возможность прямой загрузки на SD-карту, поддержка различных веб-браузеров, включая Chrome, Firefox и пр.

Также имеется встроенный веб-браузер с поддержкой нескольких вкладок, истории и закладок, приватный режим просмотра, загрузка посредством автоматического перехвата ссылок музыки/видео с ваших любимых сайтов.

Особенности Download Manager: