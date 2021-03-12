Stellio - продвинутый плеер для Android, с мощным звуком, поддержкой тем и большим выбором звуковых настроек. Приложение предлагает звук высочайшего качества, что достигается с помощью внедрения мощной звуковой системы, которая управляет 12-ти полосным эквалайзером и большим разнообразием звуковых эффектов. Плеер даёт полную свободу для экспериментов, используя пресеты или настраивая его вручную.

Ключевые особенности Stellio: