Stellio для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,03 Мб
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Stellio - продвинутый плеер для Android, с мощным звуком, поддержкой тем и большим выбором звуковых настроек. Приложение предлагает звук высочайшего качества, что достигается с помощью внедрения мощной звуковой системы, которая управляет 12-ти полосным эквалайзером и большим разнообразием звуковых эффектов. Плеер даёт полную свободу для экспериментов, используя пресеты или настраивая его вручную.

Ключевые особенности Stellio:

  • Просмотр текстов песен из интернета с дальнейшим доступом к ним без подключения.
  • Удобный поиск обложек из интернета.
  • Редактирование тегов.
  • Воспроизведение музыки из альбомов, по исполнителям, жанрам или из папок.
  • Множество аудио форматов. В дополнение к известным аудио форматам, поддерживаются такие как FLAC, MP3, CUE, APE, M4A.
  • Поддержка Android Wear.
  • Лучший звук. Воспроизведение музыки в высоком качестве.
  • Таймер сна.
  • Большое количество настроек, таких как анимация списка или экран блокировки.
  • Виджеты и уведомления. Выбор внешнего вида виджетов и уведомлений.
  • Удобный контроль. Выбор трэков с помощью гарнитуры, встряхивания телефона или кнопками громкости.
  • Сменные темы оформления.
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