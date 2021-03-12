Stellio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stellio Soft
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,03 Мб
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Stellio - продвинутый плеер для Android, с мощным звуком, поддержкой тем и большим выбором звуковых настроек. Приложение предлагает звук высочайшего качества, что достигается с помощью внедрения мощной звуковой системы, которая управляет 12-ти полосным эквалайзером и большим разнообразием звуковых эффектов. Плеер даёт полную свободу для экспериментов, используя пресеты или настраивая его вручную.
Ключевые особенности Stellio:
- Просмотр текстов песен из интернета с дальнейшим доступом к ним без подключения.
- Удобный поиск обложек из интернета.
- Редактирование тегов.
- Воспроизведение музыки из альбомов, по исполнителям, жанрам или из папок.
- Множество аудио форматов. В дополнение к известным аудио форматам, поддерживаются такие как FLAC, MP3, CUE, APE, M4A.
- Поддержка Android Wear.
- Лучший звук. Воспроизведение музыки в высоком качестве.
- Таймер сна.
- Большое количество настроек, таких как анимация списка или экран блокировки.
- Виджеты и уведомления. Выбор внешнего вида виджетов и уведомлений.
- Удобный контроль. Выбор трэков с помощью гарнитуры, встряхивания телефона или кнопками громкости.
- Сменные темы оформления.
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Отзывы о программе Stellio
Admin
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