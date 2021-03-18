QR-сканер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.0.GP | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,63 Мб
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QR-сканер - приложение для Android, которое позволяет мгновенно сканировать QR-коды. Присутствует поддержка всех форматов QR- и штрих-кодов.
Программа может считывать и расшифровывать любые QR- и штрих-коды с информацией о контактах, продуктах, URL-адресах, Wi-Fi сетях, текстах, книгах, электронной почте, местах, событиях и т.д. Также присутствует возможность сканировать коды и купоны на скидки в магазинах.
Пользоваться приложением очень просто: достаточно просто навести камеру на QR- или штрих-код, после чего программа автоматически распознает его и отсканирует. В итоге программа покажет результаты и возможные действия, например поиск продукта в Интернете, возможность зайти на веб-сайт или даже подключиться к Wi-Fi, не указывая пароль.
Основные возможности QR-сканер:
- Поддержка всех форматов QR- и штрих-кодов (QR code, Data Matrix, Maxi code, Code 39, Code 93, Codabar, UPC-A, EAN-8 и пр.).
- Автоматическое изменение масштаба.
- Сохранение всей истории сканирования.
- Возможность сканировать QR- и штрих-коды из галереи.
- Фонарик для сканирования в темных местах.
- Не требуется подключение к Интернету.
- Возможность сканировать коды и купоны на скидки.
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