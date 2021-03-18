QR-сканер - приложение для Android, которое позволяет мгновенно сканировать QR-коды. Присутствует поддержка всех форматов QR- и штрих-кодов.

Программа может считывать и расшифровывать любые QR- и штрих-коды с информацией о контактах, продуктах, URL-адресах, Wi-Fi сетях, текстах, книгах, электронной почте, местах, событиях и т.д. Также присутствует возможность сканировать коды и купоны на скидки в магазинах.

Пользоваться приложением очень просто: достаточно просто навести камеру на QR- или штрих-код, после чего программа автоматически распознает его и отсканирует. В итоге программа покажет результаты и возможные действия, например поиск продукта в Интернете, возможность зайти на веб-сайт или даже подключиться к Wi-Fi, не указывая пароль.

Основные возможности QR-сканер: