QR-сканер для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.0.GP | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Штрихкод
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,63 Мб
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QR-сканер - приложение для Android, которое позволяет мгновенно сканировать QR-коды. Присутствует поддержка всех форматов QR- и штрих-кодов.

Программа может считывать и расшифровывать любые QR- и штрих-коды с информацией о контактах, продуктах, URL-адресах, Wi-Fi сетях, текстах, книгах, электронной почте, местах, событиях и т.д. Также присутствует возможность сканировать коды и купоны на скидки в магазинах.

Пользоваться приложением очень просто: достаточно просто навести камеру на QR- или штрих-код, после чего программа автоматически распознает его и отсканирует. В итоге программа покажет результаты и возможные действия, например поиск продукта в Интернете, возможность зайти на веб-сайт или даже подключиться к Wi-Fi, не указывая пароль.

Основные возможности QR-сканер:

  • Поддержка всех форматов QR- и штрих-кодов (QR code, Data Matrix, Maxi code, Code 39, Code 93, Codabar, UPC-A, EAN-8 и пр.).
  • Автоматическое изменение масштаба.
  • Сохранение всей истории сканирования.
  • Возможность сканировать QR- и штрих-коды из галереи.
  • Фонарик для сканирования в темных местах.
  • Не требуется подключение к Интернету.
  • Возможность сканировать коды и купоны на скидки.
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