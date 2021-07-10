NeoReader - простой, быстрый и эффективный инструмент для считывания QR-кодов и штрих-кодов, благодаря которому можно получить мгновенный доступ к контенту, просто скандируя коды на печатной рекламе, публикациях, упаковках и пр.

После сканирования кода программа позволяет выполнить следующие действия: найти подробную информацию о продукте, подключиться к мобильному интернету, найти и сохранить контактную информацию, сделать телефонный звонок, послать текстовое сообщение, автоматически настроить Wi-Fi и др. Поддерживаются все стандартные 1-мерные и 2-мерные коды, включая QR, Data Matrix, Aztec, EAN, UPC, Code 39, Code 128, PDF 417 и многие другие.

Основные возможности NeoReader: