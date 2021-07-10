NeoReader для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.14.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NeoMedia Technologies, Inc.
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 817 | Статистика
|Размер:
|6,52 Мб
|СКАЧАТЬ
NeoReader - простой, быстрый и эффективный инструмент для считывания QR-кодов и штрих-кодов, благодаря которому можно получить мгновенный доступ к контенту, просто скандируя коды на печатной рекламе, публикациях, упаковках и пр.
После сканирования кода программа позволяет выполнить следующие действия: найти подробную информацию о продукте, подключиться к мобильному интернету, найти и сохранить контактную информацию, сделать телефонный звонок, послать текстовое сообщение, автоматически настроить Wi-Fi и др. Поддерживаются все стандартные 1-мерные и 2-мерные коды, включая QR, Data Matrix, Aztec, EAN, UPC, Code 39, Code 128, PDF 417 и многие другие.
Основные возможности NeoReader:
- Сканирование всех стандартных 1-мерных и 2-мерных кодов (QR, Data Matrix, Aztec, EAN, UPC, Code 39, Code 128, PDF 417 и т.д.).
- Автоматическое распознавание вида кода.
- Многоплоскостное сканирование в реальном времени.
- Не требуется кадрирование или выравнивание.
- Возможность быстро поделиться при помощи электронной почты, SMS, Facebook или Twitter.
- Возможность создания собственных QR-кодов.
- Сканирование кодов vCard, meCard, WiFi, номера телефона и электронной почты.
- Просмотр истории сканирований.
- Поддержка лицевой и фронтальной камеры.
- Персональные настройки звуков сканирования.
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