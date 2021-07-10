NeoReader для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.14.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Штрихкод
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 817 | Статистика
Размер:6,52 Мб
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NeoReader - простой, быстрый и эффективный инструмент для считывания QR-кодов и штрих-кодов, благодаря которому можно получить мгновенный доступ к контенту, просто скандируя коды на печатной рекламе, публикациях, упаковках и пр.

После сканирования кода программа позволяет выполнить следующие действия: найти подробную информацию о продукте, подключиться к мобильному интернету, найти и сохранить контактную информацию, сделать телефонный звонок, послать текстовое сообщение, автоматически настроить Wi-Fi и др. Поддерживаются все стандартные 1-мерные и 2-мерные коды, включая QR, Data Matrix, Aztec, EAN, UPC, Code 39, Code 128, PDF 417 и многие другие.

Основные возможности NeoReader:

  • Сканирование всех стандартных 1-мерных и 2-мерных кодов (QR, Data Matrix, Aztec, EAN, UPC, Code 39, Code 128, PDF 417 и т.д.).
  • Автоматическое распознавание вида кода.
  • Многоплоскостное сканирование в реальном времени.
  • Не требуется кадрирование или выравнивание.
  • Возможность быстро поделиться при помощи электронной почты, SMS, Facebook или Twitter.
  • Возможность создания собственных QR-кодов.
  • Сканирование кодов vCard, meCard, WiFi, номера телефона и электронной почты.
  • Просмотр истории сканирований.
  • Поддержка лицевой и фронтальной камеры.
  • Персональные настройки звуков сканирования.
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