Barcode Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.7 (170) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cognex Corporation
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,99 Мб
Barcode Scanner - приложение для быстрого сканирования водительских прав и дисков, сканирования посадочных талонов на самолеты и поезда, ускорения доставки посылок и продуктов питания или поддержания порядка на складе. Можно добавить мощные плагины анализаторов сбора данных к Cognex Mobile Barcode SDK без дополнительной платы при покупке лицензии SDK. Плагины включают стандартные промышленные парсеры, такие как AAMVA (водительские права США и Канады), GS1, IUID, структурированные сообщения перевозчика (MaxiCode) и другие.
Особенности Barcode Scanner:
- Высокоуровневый API SDK упрощает добавление сканирования штрихкодов в ваше приложение.
- Самая надежная и точная технология считывания штрихкодов, доступная для мобильных приложений и интеграции со смартфонами, независимо от платформы, среды разработки или символики штрихкода.
- Как инструмент, разработанный для логистики, производства, здравоохранения и коммерческих услуг, он создан с учетом эффективности для конечного пользователя, а также простоты для разработчика приложений.
- Cognex Mobile Barcode SDK настроен на обеспечение быстрого и надежного считывания штрих-кодов для смартфонов и планшетов.
- Поддерживает все основные символики штрихкодов, включая Aztec Code, Codabar, Code 11, Code 25 (Interleaved, Industrial и ITF-14), Code 39, Code 93, Code 128, Data Matrix, DotCode, EAN, ISBN, GS1 DataBar, MaxiCode, MSI Plessey, PDF417, Postal Code, QR Code (Micro и Standard), TELEPEN и UPC, а также все подтипы GS1, такие как GS1 QR Code, GS1 DataMatrix и GS1-128.
- Доступен для самых мощных кроссплатформенных систем разработки, включая: Xamarin, Cordova, Flutter, React Native и NativeScript.
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Admin
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