Barcode Scanner - приложение для быстрого сканирования водительских прав и дисков, сканирования посадочных талонов на самолеты и поезда, ускорения доставки посылок и продуктов питания или поддержания порядка на складе. Можно добавить мощные плагины анализаторов сбора данных к Cognex Mobile Barcode SDK без дополнительной платы при покупке лицензии SDK. Плагины включают стандартные промышленные парсеры, такие как AAMVA (водительские права США и Канады), GS1, IUID, структурированные сообщения перевозчика (MaxiCode) и другие.

Особенности Barcode Scanner: