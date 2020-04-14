Сканер QR-кодов

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Сканер QR и штрих-кодов 1.5.3 для Android Быстрый и удобный инструмент для сканирования всевозможных штрих-кодов и QR-кодов, включая текст, URL-адрес, ISBN, продукт, контакты, события календаря, адреса и QR Code 1.8.40 для Android Простой, быстрый и удобный в использовании сканер штрих-кодов и QR-кодов, с помощью которого можно легко распознать любой QR/штрих-код, такого как ISBN, EAN, UPC, Сканер штрих-кода 1.29.5 для Android Сканер штрих-кода - удобное приложение для расшифровки одномерных и двухмерных кодов