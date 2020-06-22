Сканер QR-кодов 0.126.2 для Android Удобный и простой в использовании сканер и ридер QR-кодов и штрихкодов (поддерживаются все 1D и 2D коды) для мобильных устройств на платформе Android. Отличается Barcode Scanner 4.7.8 для Android Barcode Scanner - сканер штрих-кодов для Android, поддерживающий сканирование обычные штрих-коды, QR-коды и коды Data Matrix. Кроме сканирования программа может Штрих-код Комбайн 3.0 для Android Штрих-код Комбайн - простая в использовании программа для Android-устройств, которая позволяет считывать штрих коды как камерой мобильного устройства, так и

Сканер QR и штрих-кодов 1.5.3 для Android Быстрый и удобный инструмент для сканирования всевозможных штрих-кодов и QR-кодов, включая текст, URL-адрес, ISBN, продукт, контакты, события календаря, адреса и Инвентаризация склада 1.0 для Android Инвентаризация склада - удобная программа для проведения инвентаризации на складе Lego Mini Figure Identifier 3.4 для Android Lego Mini Figure Identifier - программа, позволяющая по скану штрихкода на коробке с конструктором Lego узнать какие фигурки входят в набор. Также имеется каталог