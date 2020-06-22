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Сканер QR- и штрих-кодов для Android

Сканер QR- и штрих-кодов 2.6.0-L для Android

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Описание Сканер QR- и штрих-кодов 2.6.0-L для AndroidОписание   Скачать Сканер QR- и штрих-кодов 2.6.0-L для AndroidСКАЧАТЬ (4,41 Мб) Скриншоты Сканер QR- и штрих-кодов 2.6.0-L для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Сканер QR- и штрих-кодов 2.6.0-L для AndroidСтатистика   Отзывы о Сканер QR- и штрих-кодов 2.6.0-L для AndroidОтзывы (0)  
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Сканер QR- и штрих-кодов - удобный сканер QR- и штрих-кодов со всеми необходимыми функциями, с помощью которого можно быстро и легко отсканировать любой QR-код или штрих-код, чтобы получить дополнительную информацию, в том числе результаты от популярных онлайн-сервисов, включая Amazon, eBay и Google.

Основные возможности программы:

  • Поддержка всех распространенных форматов штрих-кодов: QR, Data Matrix, Aztec, UPC, EAN, Code 39 и пр.
  • Возможность открывать URL-адреса, подключаться к точкам доступа Wi-Fi, добавлять события в календаре, считывать карты VCards и др.
  • Защита от вредоносных ссылок с помощью Chrome Custom Tabs с технологией Google Safe Browsing.
  • Сканирование изображений без необходимости доступа к памяти вашего устройства.
  • Поиск кодов в файлах изображений или сканирование непосредственно с помощью камеры.
  • Встроенный фонарик.
  • Обмен произвольными данными, например ссылками на сайты, с помощью встроенного генератора QR-кодов.
  • Экспорт данных (в виде CSV-файла) в Excel или возможность сохранить информацию ее в любом облачном сервисе, таком как Google Drive.
Сканер QR- и штрих-кодов
Сканер QR- и штрих-кодов
Сканер QR- и штрих-кодов
Сканер QR- и штрих-кодов
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШтрихкод
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Отзывы о программе Сканер QR- и штрих-кодов

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