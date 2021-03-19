Японский Kanji Study для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chase Colburn
|Категории:
|Языки - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,64 Мб
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Японский Kanji Study - простой и полезный инструмент для изучения японских иероглифов с помощью карточек, настраиваемых тестов и заданий на проверку начертаний. По каждому иероглифу есть подробная информация с множеством примеров.
Приложение содержит удобную систему поиска иероглифов по ключам, количеству черт и т.д. Также присутствует возможность создавать свои наборы иероглифов в соответствии с учебниками или для концентрации на самых сложных для Вас иероглифах.
Основные характеристики приложения Японский Kanji Study:
- Поиск среди более чем 6000 кандзи по чтению, определенным радикалам, количеству черт, уровню и др. с помощью единого поиска.
- Возможность объединять любое количество ключей и они будут выделены в результатах.
- Добавление результатов поиска в пользовательскую группу.
- Просмотр анимированного начертания, чтений и значений, а также времени изучения и статистику тестов.
- Список ключей, использованных в каждом иероглифе.
- Примеры слов (сгруппированных по чтениями кандзи), фразы и имена.
- Возможность настроить отображение значений, ромадзи, свернуть раздел и т.д.
- Изучение иероглифов с помощью изменяемых наборов.
- Настраиваемые тесты для показа вариантов чтения, связанных значений, слов или предложений для примера.
- Слова-примеры могут быть взяты из JLPT или обычного словаря так же как избранные примеры.
- Таймер и ложные варианты адаптируются на основе результатов предыдущего теста.
- Дальнейшая настройка с опциями повтора неверных ответов, отключения таймера, паузы после ответа и другое.
- Режим самопроверки для сравнения с эталоном.
- Разбитие кандзи по уровням JLPT, Дзёё или Кандзи Кэнтэй.
- Отправка настраиваемых напоминаний о занятиях.
- Аудирование с помощью поддержи синтеза речи.
- Создание ярлыков на рабочем столе.
- Ранги для создание собственных наборов, основанных на изученном материале.
- Откладывание кандзи, радикалов и примеров для дальнейшего изучения.
- Сохранение прогресса в Google Drive или памяти устройства.
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