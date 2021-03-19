Японский Kanji Study - простой и полезный инструмент для изучения японских иероглифов с помощью карточек, настраиваемых тестов и заданий на проверку начертаний. По каждому иероглифу есть подробная информация с множеством примеров.

Приложение содержит удобную систему поиска иероглифов по ключам, количеству черт и т.д. Также присутствует возможность создавать свои наборы иероглифов в соответствии с учебниками или для концентрации на самых сложных для Вас иероглифах.

Основные характеристики приложения Японский Kanji Study: