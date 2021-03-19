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Японский Kanji Study для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Языки - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,64 Мб
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Японский Kanji Study - простой и полезный инструмент для изучения японских иероглифов с помощью карточек, настраиваемых тестов и заданий на проверку начертаний. По каждому иероглифу есть подробная информация с множеством примеров.

Приложение содержит удобную систему поиска иероглифов по ключам, количеству черт и т.д. Также присутствует возможность создавать свои наборы иероглифов в соответствии с учебниками или для концентрации на самых сложных для Вас иероглифах.

Основные характеристики приложения Японский Kanji Study:

  • Поиск среди более чем 6000 кандзи по чтению, определенным радикалам, количеству черт, уровню и др. с помощью единого поиска.
  • Возможность объединять любое количество ключей и они будут выделены в результатах.
  • Добавление результатов поиска в пользовательскую группу.
  • Просмотр анимированного начертания, чтений и значений, а также времени изучения и статистику тестов.
  • Список ключей, использованных в каждом иероглифе.
  • Примеры слов (сгруппированных по чтениями кандзи), фразы и имена.
  • Возможность настроить отображение значений, ромадзи, свернуть раздел и т.д.
  • Изучение иероглифов с помощью изменяемых наборов.
  • Настраиваемые тесты для показа вариантов чтения, связанных значений, слов или предложений для примера.
  • Слова-примеры могут быть взяты из JLPT или обычного словаря так же как избранные примеры.
  • Таймер и ложные варианты адаптируются на основе результатов предыдущего теста.
  • Дальнейшая настройка с опциями повтора неверных ответов, отключения таймера, паузы после ответа и другое.
  • Режим самопроверки для сравнения с эталоном.
  • Разбитие кандзи по уровням JLPT, Дзёё или Кандзи Кэнтэй.
  • Отправка настраиваемых напоминаний о занятиях.
  • Аудирование с помощью поддержи синтеза речи.
  • Создание ярлыков на рабочем столе.
  • Ранги для создание собственных наборов, основанных на изученном материале.
  • Откладывание кандзи, радикалов и примеров для дальнейшего изучения.
  • Сохранение прогресса в Google Drive или памяти устройства.
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