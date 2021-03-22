Prime Ruler для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Grymala
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,1 Мб
|СКАЧАТЬ
Prime Ruler - мощный измерительный инструмент, который использует технологию дополненной реальности (AR) для измерения различных вещей в реальном мире с помощью камеры вашего смартфона. Достаточно навести камеру устройства на любую горизонтальную плоскость чтобы начать измерять. Также Вы можете отмечать измерения на экране, с помощью следующих элементов: стрелки, угол, текст и четырёхугольник используйте их для разметки предметов на фото.
Основные возможности Prime Ruler:
- позволяет измерять линейные размеры в см, м, мм или дюймах;
- измерение расстояния от камеры устройства до фиксированной точки на обнаруженной 3D-плоскости;
- измерение углов на трехмерных плоскостях;
- площадь и периметр;
- измерение размера трехмерных объектов;
- расчет длины пути;
- измерение высоты относительно распознанной поверхности.
Примечание: компонент AR Ruler будет работать только на устройствах с поддержкой ARCore.
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