Prime Ruler - мощный измерительный инструмент, который использует технологию дополненной реальности (AR) для измерения различных вещей в реальном мире с помощью камеры вашего смартфона. Достаточно навести камеру устройства на любую горизонтальную плоскость чтобы начать измерять. Также Вы можете отмечать измерения на экране, с помощью следующих элементов: стрелки, угол, текст и четырёхугольник используйте их для разметки предметов на фото.

Основные возможности Prime Ruler:

позволяет измерять линейные размеры в см, м, мм или дюймах;

измерение расстояния от камеры устройства до фиксированной точки на обнаруженной 3D-плоскости;

измерение углов на трехмерных плоскостях;

площадь и периметр;

измерение размера трехмерных объектов;

расчет длины пути;

измерение высоты относительно распознанной поверхности.

Примечание: компонент AR Ruler будет работать только на устройствах с поддержкой ARCore.