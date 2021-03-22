Prime Ruler для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,1 Мб
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Prime Ruler - мощный измерительный инструмент, который использует технологию дополненной реальности (AR) для измерения различных вещей в реальном мире с помощью камеры вашего смартфона. Достаточно навести камеру устройства на любую горизонтальную плоскость чтобы начать измерять. Также Вы можете отмечать измерения на экране, с помощью следующих элементов: стрелки, угол, текст и четырёхугольник используйте их для разметки предметов на фото.

Основные возможности Prime Ruler:

  • позволяет измерять линейные размеры в см, м, мм или дюймах;
  • измерение расстояния от камеры устройства до фиксированной точки на обнаруженной 3D-плоскости;
  • измерение углов на трехмерных плоскостях;
  • площадь и периметр;
  • измерение размера трехмерных объектов;
  • расчет длины пути;
  • измерение высоты относительно распознанной поверхности.

Примечание: компонент AR Ruler будет работать только на устройствах с поддержкой ARCore.

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Отзывы о программе Prime Ruler

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