BlackFog Privacy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|4.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BlackFog, Inc.
|Категория:
|Firewalls
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62,24 Мб
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BlackFog Privacy - мощный сетевой экран для защиты от сетевых атак, уязвимостей и вредоносных сайтов, с помощью которого можно заблокировать подключения к подозрительным сайтам и IP-адресам, а также надежно защитить ваши персональные данные от отслеживания или кражи.
Приложение умеет блокировать отслеживающие счетчики и рекламные сети, шпионские программы и сети, ботнеты, майнеры, фишинговые, подозрительные сайты и многие другие угрозы конфиденциальности.
Присутствует возможность составить свой список заблокированных или разрешённых сайтов, а также полностью заблокировать сетевые подключения к отдельным странам. Имеется функция очистки следов активности и истории различных интернет-браузеров и программ.
Особенности BlackFog Privacy:
- Блокировка вредоносных и фишинговых сайтов.
- Блокировка отслеживающих счетчиков и рекламных сетей.
- Блокировка шпионских программ, майнеров и шифраторов.
- Наличие черного и белого списков.
- Возможность блокировки сетевых подключений к отдельным странам.
- Логи сетевых соединений.
- Географическая карта активности.
- Очистка истории браузеров и программ.
- Автоматическая очистка следов активности через определённые интервалы времени.
- Возможность заблокировать несанкционированный доступ к микрофону, камере, сети и другим компонентам ПК и ОС.
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