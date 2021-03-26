BlackFog Privacy - мощный сетевой экран для защиты от сетевых атак, уязвимостей и вредоносных сайтов, с помощью которого можно заблокировать подключения к подозрительным сайтам и IP-адресам, а также надежно защитить ваши персональные данные от отслеживания или кражи.

Приложение умеет блокировать отслеживающие счетчики и рекламные сети, шпионские программы и сети, ботнеты, майнеры, фишинговые, подозрительные сайты и многие другие угрозы конфиденциальности.

Присутствует возможность составить свой список заблокированных или разрешённых сайтов, а также полностью заблокировать сетевые подключения к отдельным странам. Имеется функция очистки следов активности и истории различных интернет-браузеров и программ.

Особенности BlackFog Privacy: