BlackFog Privacy для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:14 дней
Версия:4.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Firewalls
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:62,24 Мб
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BlackFog Privacy - мощный сетевой экран для защиты от сетевых атак, уязвимостей и вредоносных сайтов, с помощью которого можно заблокировать подключения к подозрительным сайтам и IP-адресам, а также надежно защитить ваши персональные данные от отслеживания или кражи.

Приложение умеет блокировать отслеживающие счетчики и рекламные сети, шпионские программы и сети, ботнеты, майнеры, фишинговые, подозрительные сайты и многие другие угрозы конфиденциальности.

Присутствует возможность составить свой список заблокированных или разрешённых сайтов, а также полностью заблокировать сетевые подключения к отдельным странам. Имеется функция очистки следов активности и истории различных интернет-браузеров и программ.

Особенности BlackFog Privacy:

  • Блокировка вредоносных и фишинговых сайтов.
  • Блокировка отслеживающих счетчиков и рекламных сетей.
  • Блокировка шпионских программ, майнеров и шифраторов.
  • Наличие черного и белого списков.
  • Возможность блокировки сетевых подключений к отдельным странам.
  • Логи сетевых соединений.
  • Географическая карта активности.
  • Очистка истории браузеров и программ.
  • Автоматическая очистка следов активности через определённые интервалы времени.
  • Возможность заблокировать несанкционированный доступ к микрофону, камере, сети и другим компонентам ПК и ОС.
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