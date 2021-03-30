SEO Check для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.37 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Немецкий
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:39,74 Мб
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SEO Check - полезный инструмент, который позволяет быстро проводить аудит и анализ веб-сайта с точки зрения SEO. Приложение анализирует все необходимые критерии и дает советы по оптимизации сайта для продвижения в поисковой выдаче и притока посетителей.

Основные возможности SEO Check:

  • Анализ заголовков страницы, содержания и технически правильной разметки.
  • Анализ файла robots.txt.
  • Проверка правильности канонических ссылок.
  • Проверка наличия ссылок на hreflang.
  • Проверка кодировки.
  • Проверка правильности разметки Doctype.
  • Анализ использования и частоты выделенного текста (теги & lt; b & gt; и & lt; strong & gt;).
  • Анализ "тошности" текстов.
  • Проверка наличие альтернативного текста для изображений (атрибут alt).
  • Анализ избыточного количества рекламы.
  • Проверка на орфографические ошибки.
  • Определение насколько хорошо оптимизированы ключевые слова.
  • Проверка правильности использования заголовков, их количества и поиска дубликатов.
  • Анализ внешних ссылок на странице.
  • Проверка внутренних ссылок.
  • Поиск обратных ссылок из Википедии.
  • Анализ распространения ссылки в социальных сетях.
  • Поиск бесполезных HTTP заголовков.
  • Проверка время загрузки.
  • Проверка размера HTML.
  • Проверка количества файлов CSS и Javascript.
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