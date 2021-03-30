SEO Check для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.37 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Немецкий
|Разработчик:
|seobility GmbH
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,74 Мб
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SEO Check - полезный инструмент, который позволяет быстро проводить аудит и анализ веб-сайта с точки зрения SEO. Приложение анализирует все необходимые критерии и дает советы по оптимизации сайта для продвижения в поисковой выдаче и притока посетителей.
Основные возможности SEO Check:
- Анализ заголовков страницы, содержания и технически правильной разметки.
- Анализ файла robots.txt.
- Проверка правильности канонических ссылок.
- Проверка наличия ссылок на hreflang.
- Проверка кодировки.
- Проверка правильности разметки Doctype.
- Анализ использования и частоты выделенного текста (теги & lt; b & gt; и & lt; strong & gt;).
- Анализ "тошности" текстов.
- Проверка наличие альтернативного текста для изображений (атрибут alt).
- Анализ избыточного количества рекламы.
- Проверка на орфографические ошибки.
- Определение насколько хорошо оптимизированы ключевые слова.
- Проверка правильности использования заголовков, их количества и поиска дубликатов.
- Анализ внешних ссылок на странице.
- Проверка внутренних ссылок.
- Поиск обратных ссылок из Википедии.
- Анализ распространения ссылки в социальных сетях.
- Поиск бесполезных HTTP заголовков.
- Проверка время загрузки.
- Проверка размера HTML.
- Проверка количества файлов CSS и Javascript.
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Admin
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