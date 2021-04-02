Adobe Fill & Sign для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:59,53 Мб
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Adobe Fill & Sign скриншот № 1
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Adobe Fill & Sign - бесплатное приложение, которое позволяет быстро заполнять, подписывать и отправлять формы. Кроме того, форму на бумаге можно сфотографировать, заполнить в электронном виде на смартфоне или планшете и затем подписать и отправить. Печать или отправка документов по факсу не требуется.

Принцип работы приложения достаточно простой: достаточно отсканировать форму на бумаге с помощью камеры или откройте файл из электронной почты. Коснитесь соответствующих полей формы, чтобы ввести в них текст или поставить галочки. Благодаря функции автозаполнения формы можно заполнять еще быстрее. Далее можно расписаться пальцем или с помощью стилуса и затем добавить свою подпись или инициалы в форму. В конце можно сохранить формы и отправляйте их другим пользователям по электронной почте.

Особенности Adobe Fill & Sign:

  • Возможность заполнять формы в любое удобное время и в любом месте.
  • Отправка формы по электронной почте. Печать или отправка документов по факсу не потребуется.
  • Возможность централизованно храните все формы в одном месте.
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Отзывы о программе Adobe Fill & Sign

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