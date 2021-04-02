Adobe Fill & Sign для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|59,53 Мб
|СКАЧАТЬ
Adobe Fill & Sign - бесплатное приложение, которое позволяет быстро заполнять, подписывать и отправлять формы. Кроме того, форму на бумаге можно сфотографировать, заполнить в электронном виде на смартфоне или планшете и затем подписать и отправить. Печать или отправка документов по факсу не требуется.
Принцип работы приложения достаточно простой: достаточно отсканировать форму на бумаге с помощью камеры или откройте файл из электронной почты. Коснитесь соответствующих полей формы, чтобы ввести в них текст или поставить галочки. Благодаря функции автозаполнения формы можно заполнять еще быстрее. Далее можно расписаться пальцем или с помощью стилуса и затем добавить свою подпись или инициалы в форму. В конце можно сохранить формы и отправляйте их другим пользователям по электронной почте.
Особенности Adobe Fill & Sign:
- Возможность заполнять формы в любое удобное время и в любом месте.
- Отправка формы по электронной почте. Печать или отправка документов по факсу не потребуется.
- Возможность централизованно храните все формы в одном месте.
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Admin
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