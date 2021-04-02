Adobe Fill & Sign - бесплатное приложение, которое позволяет быстро заполнять, подписывать и отправлять формы. Кроме того, форму на бумаге можно сфотографировать, заполнить в электронном виде на смартфоне или планшете и затем подписать и отправить. Печать или отправка документов по факсу не требуется.

Принцип работы приложения достаточно простой: достаточно отсканировать форму на бумаге с помощью камеры или откройте файл из электронной почты. Коснитесь соответствующих полей формы, чтобы ввести в них текст или поставить галочки. Благодаря функции автозаполнения формы можно заполнять еще быстрее. Далее можно расписаться пальцем или с помощью стилуса и затем добавить свою подпись или инициалы в форму. В конце можно сохранить формы и отправляйте их другим пользователям по электронной почте.

Особенности Adobe Fill & Sign: