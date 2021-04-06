Список задач для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Планировщики, календарь, часы - Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,05 Мб
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Список задач - умный список задач для повседневного использования. Приложение позволяет удобно управлять задачами, присутствует группировка задач, умные виджеты для домашнего экрана, интеллектуальные уведомления, синхронизация с Google и многое другое.

Ключевые особенности приложения Список задач:

  • Добавление задач с помощью голосового управления.
  • Звуковые уведомления, вибрации и встроенный синтезатор речи (TTS).
  • Счетчик просроченных задач на иконке виджета.
  • Умные виджеты для домашнего экрана.
  • Оповещения в области уведомлений.
  • Поддержка повторяющихся задач.
  • Возможность составлять списки покупок.
  • Поддержка задач без даты , ежедневных задач и задач в определенное время суток.
  • Двунаправленная синхронизация с Google.
  • Предопределенные списки задач.
  • Действия на группы задач.
  • Синхронизация с другими устройствами.
  • Создание задач из содержимого системного буфера обмена.
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