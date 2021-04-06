Список задач для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Splend Apps
|Категории:
|Планировщики, календарь, часы - Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,05 Мб
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Список задач - умный список задач для повседневного использования. Приложение позволяет удобно управлять задачами, присутствует группировка задач, умные виджеты для домашнего экрана, интеллектуальные уведомления, синхронизация с Google и многое другое.
Ключевые особенности приложения Список задач:
- Добавление задач с помощью голосового управления.
- Звуковые уведомления, вибрации и встроенный синтезатор речи (TTS).
- Счетчик просроченных задач на иконке виджета.
- Умные виджеты для домашнего экрана.
- Оповещения в области уведомлений.
- Поддержка повторяющихся задач.
- Возможность составлять списки покупок.
- Поддержка задач без даты , ежедневных задач и задач в определенное время суток.
- Двунаправленная синхронизация с Google.
- Предопределенные списки задач.
- Действия на группы задач.
- Синхронизация с другими устройствами.
- Создание задач из содержимого системного буфера обмена.
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