Отзывов о программе Список задач 4.10 пока нет, можете добавить...

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Список задач - умный список задач для повседневного использования. Приложение позволяет удобно управлять задачами, присутствует группировка задач, умные виджеты для домашнего экрана, интеллектуальные уведомления, синхронизация с Google и многое другое.

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