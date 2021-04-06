ClevMoney для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,69 Мб
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ClevMoney - приложение для управления своими доходами и расходами. Поддерживается автоматический ввод данных, присутствует функция бюджетирования для предотвращения траты денег, простой поиск доходов и расходов, статистика, графики и гистограммы и прочие полезные функции для управления финансами.

Основные возможности ClevMoney:

  • Функция автоматического ввода на основе SMS и MMS.
  • Функция автоматического ввода, основанная на Push-сообщениях.
  • Систематическое управление доходами и расходами.
  • Функция поиска.
  • Планирование бюджета (еженедельно, ежемесячно, ежегодно).
  • Статистика и диаграммы.
  • Сортировка по категориям, подкатегории и способу оплаты.
  • Резервное копирование на Google Диск.
  • Поддержка различных валют.
  • Наличе сменных тем оформления.
  • Функция блокировки паролей.
  • Экспорт данных в файл CSV.
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