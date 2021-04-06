ClevMoney для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cleveni Inc.
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,69 Мб
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ClevMoney - приложение для управления своими доходами и расходами. Поддерживается автоматический ввод данных, присутствует функция бюджетирования для предотвращения траты денег, простой поиск доходов и расходов, статистика, графики и гистограммы и прочие полезные функции для управления финансами.
Основные возможности ClevMoney:
- Функция автоматического ввода на основе SMS и MMS.
- Функция автоматического ввода, основанная на Push-сообщениях.
- Систематическое управление доходами и расходами.
- Функция поиска.
- Планирование бюджета (еженедельно, ежемесячно, ежегодно).
- Статистика и диаграммы.
- Сортировка по категориям, подкатегории и способу оплаты.
- Резервное копирование на Google Диск.
- Поддержка различных валют.
- Наличе сменных тем оформления.
- Функция блокировки паролей.
- Экспорт данных в файл CSV.
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