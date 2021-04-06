ClevMoney - приложение для управления своими доходами и расходами. Поддерживается автоматический ввод данных, присутствует функция бюджетирования для предотвращения траты денег, простой поиск доходов и расходов, статистика, графики и гистограммы и прочие полезные функции для управления финансами.

Основные возможности ClevMoney: