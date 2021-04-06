ClevNote для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.21.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,15 Мб
СКАЧАТЬ
ClevNote скриншот № 1
ClevNote скриншот № 2
ClevNote скриншот № 3
ClevNote скриншот № 4

ClevNote - программа, с помощью которой пользователи могут легко создавать необходимые ежедневные заметки. Присутствует возможность составлять списки покупок, списки дней рождения, обычные текстовые заметки, имеется функция резервного копирования и восстановления с помощью Google Drive, напоминания, удобные виджеты и пр.

Основные возможности ClevNote:

  • Банковские счета. Введя номер банковского счета, вы сможете скопировать его в буфер обмена или отправить его кому-то.
  • Список дел / покупок. Можно ввести необходимые записи и использовать их для списка покупок или списка дел, а также редактировать любой список дел, список работ или любой другой вид списков.
  • Списки дней рождения. Программа напомнит вам о дне рождения друзей и родных. Поддерживается режим календаря.
  • Управление личными данными на сайтах.
  • Возможность составлять текстовые заметки любой длины.
  • Резервное копирование и восстановление с помощью Google Drive.
  • Функция напоминания.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • И многое другое...
ТОП-сегодня раздела "Заметки от руки"
 

скачать Private NotepadPrivate Notepad 6.1.0

Удобная записная книжка для Android-смартфонов и планшетов, позволяющая вам создавать...

скачать ForAnyListForAnyList 3.20

Бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, позволяющее создавать и...

скачать LeaderTaskLeaderTask 15.0.9

Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими...

скачать Блокнот ЗаметкиБлокнот Заметки 2.2.3

Небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой простую в...

скачать Купи Батон!Купи Батон! 1.7.9

Купи Батон! - простой и удобный в использовании список покупок для Android-смартфонов и...

скачать DaylioDaylio 1.20.1

Бесплатное приложение, которое представляет собой дневник - трекер настроения....

Отзывы о программе ClevNote

Admin

Отзывов о программе ClevNote 2.21.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв