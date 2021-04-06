ClevNote для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.21.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cleveni Inc.
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,15 Мб
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ClevNote - программа, с помощью которой пользователи могут легко создавать необходимые ежедневные заметки. Присутствует возможность составлять списки покупок, списки дней рождения, обычные текстовые заметки, имеется функция резервного копирования и восстановления с помощью Google Drive, напоминания, удобные виджеты и пр.
Основные возможности ClevNote:
- Банковские счета. Введя номер банковского счета, вы сможете скопировать его в буфер обмена или отправить его кому-то.
- Список дел / покупок. Можно ввести необходимые записи и использовать их для списка покупок или списка дел, а также редактировать любой список дел, список работ или любой другой вид списков.
- Списки дней рождения. Программа напомнит вам о дне рождения друзей и родных. Поддерживается режим календаря.
- Управление личными данными на сайтах.
- Возможность составлять текстовые заметки любой длины.
- Резервное копирование и восстановление с помощью Google Drive.
- Функция напоминания.
- Виджет для домашнего экрана.
- И многое другое...
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