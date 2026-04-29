Samsung Notes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.9.06.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|86.41 Мб
Samsung Notes — приложение для создания и редактирования заметок на мобильных устройствах и ПК. Поддерживает работу с текстом, рукописным вводом, изображениями и аудио. Подходит для личных записей, учебных материалов и рабочих документов. Данные можно открывать на разных устройствах и использовать совместно с другими форматами файлов.
В приложении реализована работа с PDF-документами, включая добавление пометок с помощью S Pen. Пользователь может комбинировать разные типы контента в одном файле, а также импортировать данные из других сервисов Samsung. Интерфейс ориентирован на быстрый доступ к созданию заметок и редактированию без лишних действий.
Список основных возможностей Samsung Notes:
- создание и редактирование заметок с расширением sdocx;
- поддержка рукописного ввода с использованием S Pen;
- добавление изображений с камеры и из галереи с возможностью редактирования;
- запись голоса внутри заметки;
- набор инструментов для письма: ручка, карандаш, маркер, настройка цвета и толщины;
- работа с PDF-файлами и добавление аннотаций;
- импорт заметок и напоминаний через аккаунт Samsung и Smart Switch;
- защита заметок с помощью блокировки и пароля;
- синхронизация данных между устройствами.
