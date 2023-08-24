Daybook - это бесплатное приложение для личного дневника, журнала и заметок. С его помощью вы можете вести записи о своих действиях, переживаниях, мыслях и идеях на протяжении дня. Оно предоставляет возможность легко и удобно упорядочить ваши дневники, записи и заметки.

Daybook также обладает возможностью синхронизации на разных платформах и поддержкой голосовых функций через Alexa и Google Assistant.

Преимущества Daybook: