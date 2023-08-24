Daybook для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Daybook Labs Inc
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,5 Мб
Daybook - это бесплатное приложение для личного дневника, журнала и заметок. С его помощью вы можете вести записи о своих действиях, переживаниях, мыслях и идеях на протяжении дня. Оно предоставляет возможность легко и удобно упорядочить ваши дневники, записи и заметки.
Daybook также обладает возможностью синхронизации на разных платформах и поддержкой голосовых функций через Alexa и Google Assistant.
Преимущества Daybook:
- Защита ваших воспоминаний: Daybook позволяет создавать дневники, мемуары и записи так, чтобы ваши воспоминания оставались организованными и легко доступными.
- Управляемый журнал: Приложение поддерживает разнообразные типы журналов, такие как журнал настроения, журнал психического здоровья, благодарности, инвестиций и многие другие. Это помогает вам отслеживать и анализировать свою активность.
- Информация из журнала: Анализируйте настроение и активность, используя собранную информацию из вашего журнала.
- Защита и конфиденциальность: Daybook обеспечивает защиту ваших записей с помощью пароля и кода безопасности. Ваши данные надежно защищены.
- Простота использования: Это простое в использовании приложение, которое позволяет легко вести дневник, делая процесс написания ежедневных записей максимально удобным.
- Автоматическое резервное копирование: Все ваши записи и фотографии сохраняются в облаке, обеспечивая доступ к ним с разных устройств.
- Голосовые заметки: Daybook поддерживает функцию голосовых заметок, которые можно преобразовать в текст с помощью искусственного интеллекта.
- Отслеживание эмоций и состояния: Фиксируйте свои чувства, управляйте стрессом и тревогой, делитесь мыслями и впечатлениями.
- Управление задачами и списками: Создавайте списки дел, систематизируйте идеи.
- Журнал путешествий: Ведите дневник ваших путешествий, сопровождая его фотографиями.
- Учет расходов: Следите за своими финансами, сохраняйте квитанции и счета.
- Образовательные цели: Используйте как средство отслеживания заданий, создания справочника и списков желаний.
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