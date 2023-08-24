Daybook для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,5 Мб
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Daybook - это бесплатное приложение для личного дневника, журнала и заметок. С его помощью вы можете вести записи о своих действиях, переживаниях, мыслях и идеях на протяжении дня. Оно предоставляет возможность легко и удобно упорядочить ваши дневники, записи и заметки.

Daybook также обладает возможностью синхронизации на разных платформах и поддержкой голосовых функций через Alexa и Google Assistant.

Преимущества Daybook:

  • Защита ваших воспоминаний: Daybook позволяет создавать дневники, мемуары и записи так, чтобы ваши воспоминания оставались организованными и легко доступными.
  • Управляемый журнал: Приложение поддерживает разнообразные типы журналов, такие как журнал настроения, журнал психического здоровья, благодарности, инвестиций и многие другие. Это помогает вам отслеживать и анализировать свою активность.
  • Информация из журнала: Анализируйте настроение и активность, используя собранную информацию из вашего журнала.
  • Защита и конфиденциальность: Daybook обеспечивает защиту ваших записей с помощью пароля и кода безопасности. Ваши данные надежно защищены.
  • Простота использования: Это простое в использовании приложение, которое позволяет легко вести дневник, делая процесс написания ежедневных записей максимально удобным.
  • Автоматическое резервное копирование: Все ваши записи и фотографии сохраняются в облаке, обеспечивая доступ к ним с разных устройств.
  • Голосовые заметки: Daybook поддерживает функцию голосовых заметок, которые можно преобразовать в текст с помощью искусственного интеллекта.
  • Отслеживание эмоций и состояния: Фиксируйте свои чувства, управляйте стрессом и тревогой, делитесь мыслями и впечатлениями.
  • Управление задачами и списками: Создавайте списки дел, систематизируйте идеи.
  • Журнал путешествий: Ведите дневник ваших путешествий, сопровождая его фотографиями.
  • Учет расходов: Следите за своими финансами, сохраняйте квитанции и счета.
  • Образовательные цели: Используйте как средство отслеживания заданий, создания справочника и списков желаний.
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