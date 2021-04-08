DSLR Camera Professional для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lenses Inc.
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,49 Мб
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DSLR Camera Professional - приложение, которое превратит ваш телефон в профессиональную камеру, с полностью ручным управлением камерой по ISO, скоростью затвора, экспозицией, ручной фокусировкой и другими функциями, и поможет вывести вашу мобильную фотографию на качественно новый уровень. Присутствует возможность записывать видео в разрешении 4K UHD.
Ключевые особенности DSLR Camera Professional:
- Контроль воздействия.
- Контроль баланса белого.
- Ручная ISO.
- Ручная фокусировка.
- Контроль скорости затвора.
- Возможность сохранить фото в формате RAW.
- Наличие фильтров в реальном времени и цветовых эффектов.
- Возможность записывать видео в разрешении 4K UHD.
- Замедленная съемка / видео в быстром движении.
- Возможность установить частоту кадров видео и битрейт.
- Интервалометр / интервал срабатывания затвора камеры.
- Геотеггинг.
- Фотопечать.
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