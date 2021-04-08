DSLR Camera Professional - приложение, которое превратит ваш телефон в профессиональную камеру, с полностью ручным управлением камерой по ISO, скоростью затвора, экспозицией, ручной фокусировкой и другими функциями, и поможет вывести вашу мобильную фотографию на качественно новый уровень. Присутствует возможность записывать видео в разрешении 4K UHD.

Ключевые особенности DSLR Camera Professional: