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DSLR Camera Professional для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,49 Мб
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DSLR Camera Professional скриншот № 1
DSLR Camera Professional скриншот № 2
DSLR Camera Professional скриншот № 3
DSLR Camera Professional скриншот № 4

DSLR Camera Professional - приложение, которое превратит ваш телефон в профессиональную камеру, с полностью ручным управлением камерой по ISO, скоростью затвора, экспозицией, ручной фокусировкой и другими функциями, и поможет вывести вашу мобильную фотографию на качественно новый уровень. Присутствует возможность записывать видео в разрешении 4K UHD.

Ключевые особенности DSLR Camera Professional:

  • Контроль воздействия.
  • Контроль баланса белого.
  • Ручная ISO.
  • Ручная фокусировка.
  • Контроль скорости затвора.
  • Возможность сохранить фото в формате RAW.
  • Наличие фильтров в реальном времени и цветовых эффектов.
  • Возможность записывать видео в разрешении 4K UHD.
  • Замедленная съемка / видео в быстром движении.
  • Возможность установить частоту кадров видео и битрейт.
  • Интервалометр / интервал срабатывания затвора камеры.
  • Геотеггинг.
  • Фотопечать.
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