LINE Camera - отличный фоторедактор, построенный по принципу "All-in-one" (все в одном). Это приложение представляет собой оптимизированную камеру Вашего устройства, где перед созданием кадра можно установить различные параметры будущей фотографии, улучшив тем самым снимок.

Доступно множество инструментов для редактирования изображения и после нажатия на кнопку затвора. Особо стоит выделить функцию "Beauty", которая позволяет сделать идеальной даже неудачную на первый взгляд фотографию в автоматическом режиме:

настраиваемые яркость и гладкость кожи,

точная регулировка баланса,

уменьшение или увеличение определённых участков фото,

удаление пятен и тёмных кругов под глазами.

Для более тонкой обработки предусмотрено множество фильтров с готовыми предустановками цвета, яркости, стиля, контраста и т.д. Кроме того, на Вашу картинку можно добавить наклейки, применить рамки, нанести текст разными шрифтами, обрезать лишние элементы и другое.

Весьма полезными будут опции таймера, сенсорного фото и отображения сетки, что поможет сделать снимок в любой обстановке и ситуации. Готовой работой очень удобно делиться в социальных сетях и через приложения обмена файлами.

Основные характеристики приложения:

создание фотографий в формате 1:1 или 3:4,

автоспуск,

сенсорный спуск,

бесшумное фото,

отображение сетки и уровня,

более 5000 наклеек

более 100 рамок,

более 30 фильтров,

200 различных кистей,

более 100 шрифтов,

встроенный создатель коллажей.

Так что фотографируйте, экспериментируйте с настройками и получайте качественные, четкие и необычные открытки с помощью LINE Camera.