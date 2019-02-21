LINE Camera - отличный фоторедактор, построенный по принципу "All-in-one" (все в одном). Это приложение представляет собой оптимизированную камеру Вашего устройства, где перед созданием кадра можно установить различные параметры будущей фотографии, улучшив тем самым снимок.
Доступно множество инструментов для редактирования изображения и после нажатия на кнопку затвора. Особо стоит выделить функцию "Beauty", которая позволяет сделать идеальной даже неудачную на первый взгляд фотографию в автоматическом режиме:
- настраиваемые яркость и гладкость кожи,
- точная регулировка баланса,
- уменьшение или увеличение определённых участков фото,
- удаление пятен и тёмных кругов под глазами.
Для более тонкой обработки предусмотрено множество фильтров с готовыми предустановками цвета, яркости, стиля, контраста и т.д. Кроме того, на Вашу картинку можно добавить наклейки, применить рамки, нанести текст разными шрифтами, обрезать лишние элементы и другое.
Весьма полезными будут опции таймера, сенсорного фото и отображения сетки, что поможет сделать снимок в любой обстановке и ситуации. Готовой работой очень удобно делиться в социальных сетях и через приложения обмена файлами.
Основные характеристики приложения:
- создание фотографий в формате 1:1 или 3:4,
- автоспуск,
- сенсорный спуск,
- бесшумное фото,
- отображение сетки и уровня,
- более 5000 наклеек
- более 100 рамок,
- более 30 фильтров,
- 200 различных кистей,
- более 100 шрифтов,
- встроенный создатель коллажей.
Так что фотографируйте, экспериментируйте с настройками и получайте качественные, четкие и необычные открытки с помощью LINE Camera.