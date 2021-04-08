Lumosity для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.03.15.2110326 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lumos Labs, Inc.
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|88,14 Мб
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Lumosity - отличное развивающее приложение, которое состоит из более чем 25 познавательных игр для ежедневной тренировки мозга. Игры подстраиваются под ваши уникальные успехи, поддерживая планку сложности при решении самых разнообразных познавательных задач.
В программе применяются распространенные познавательные и нейропсихологические задания, благодаря которым в ненавязчивой игровой манере можно ежедневно тренировать мозг.
С помощью приложения можно развивать собственный мозг и держать его в тонусе, благодаря программе уникальных ежедневных тренировок и заданий. В создании данного приложения приняло участие множество известных ученых и докторов наук из университетов со всего мира.
С ежедневными тренировками вам удастся повысить свое внимание и концентрацию, память, скорость принятия решений и пр. Кроме этого имеются встроенные инструменты, позволяющие следить за вашим прогрессом.
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