Lumosity для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.03.15.2110326 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:88,14 Мб
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Lumosity - отличное развивающее приложение, которое состоит из более чем 25 познавательных игр для ежедневной тренировки мозга. Игры подстраиваются под ваши уникальные успехи, поддерживая планку сложности при решении самых разнообразных познавательных задач.

В программе применяются распространенные познавательные и нейропсихологические задания, благодаря которым в ненавязчивой игровой манере можно ежедневно тренировать мозг.

С помощью приложения можно развивать собственный мозг и держать его в тонусе, благодаря программе уникальных ежедневных тренировок и заданий. В создании данного приложения приняло участие множество известных ученых и докторов наук из университетов со всего мира.

С ежедневными тренировками вам удастся повысить свое внимание и концентрацию, память, скорость принятия решений и пр. Кроме этого имеются встроенные инструменты, позволяющие следить за вашим прогрессом.

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