Lumosity - отличное развивающее приложение, которое состоит из более чем 25 познавательных игр для ежедневной тренировки мозга. Игры подстраиваются под ваши уникальные успехи, поддерживая планку сложности при решении самых разнообразных познавательных задач.

В программе применяются распространенные познавательные и нейропсихологические задания, благодаря которым в ненавязчивой игровой манере можно ежедневно тренировать мозг.

С помощью приложения можно развивать собственный мозг и держать его в тонусе, благодаря программе уникальных ежедневных тренировок и заданий. В создании данного приложения приняло участие множество известных ученых и докторов наук из университетов со всего мира.

С ежедневными тренировками вам удастся повысить свое внимание и концентрацию, память, скорость принятия решений и пр. Кроме этого имеются встроенные инструменты, позволяющие следить за вашим прогрессом.