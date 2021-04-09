PDF Creator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34,69 Мб
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PDF Creator - мобильный Doc-сканер, который позволяет вам сканировать документы в любое время и в любом месте. В приложении имеются дополнительные функции, которые делают ваш документ после сканирования более профессиональным и приятным для восприятия.

Основные возможности PDF Creator:

  • Сканирование и мгновенная печать документов любого размера, таких как A1, A2, A3, A4 и пр.
  • Автоматическое/ручное повышение качества сканирования.
  • Интеллектуальная обрезка документа.
  • Оптимизация PDF в различных режимах (ч/б, светлый и тёмный цвет).
  • Возможность упорядочить документы в папках (в том числе и вложенных).
  • Возможность поделиться файлами PDF / JPEG.
  • Печать и отправка отсканированных документов непосредственно из приложения.
  • Загрузка документов в облако (Google Диск, Dropbox и т.д.).
  • Сканирование QR-кодов и штрих-кодов.
  • Создание QR-кода с возможностью им поделиться.
  • Возможность превращать ваши старые документы в четкие и читаемые.
  • Создание PDF-файлов разных размеров, A1, A2, A3, A4 и др.
  • Распознавание текста OCR.
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