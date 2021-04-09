PDF Creator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lufick
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34,69 Мб
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PDF Creator - мобильный Doc-сканер, который позволяет вам сканировать документы в любое время и в любом месте. В приложении имеются дополнительные функции, которые делают ваш документ после сканирования более профессиональным и приятным для восприятия.
Основные возможности PDF Creator:
- Сканирование и мгновенная печать документов любого размера, таких как A1, A2, A3, A4 и пр.
- Автоматическое/ручное повышение качества сканирования.
- Интеллектуальная обрезка документа.
- Оптимизация PDF в различных режимах (ч/б, светлый и тёмный цвет).
- Возможность упорядочить документы в папках (в том числе и вложенных).
- Возможность поделиться файлами PDF / JPEG.
- Печать и отправка отсканированных документов непосредственно из приложения.
- Загрузка документов в облако (Google Диск, Dropbox и т.д.).
- Сканирование QR-кодов и штрих-кодов.
- Создание QR-кода с возможностью им поделиться.
- Возможность превращать ваши старые документы в четкие и читаемые.
- Создание PDF-файлов разных размеров, A1, A2, A3, A4 и др.
- Распознавание текста OCR.
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Admin
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